La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente estadouniense Donald Trump (2017-2021), a sus tres hijos mayores -Donald, Eric e Ivanka- y a su empresa, la Organización Trump, por obtener fraudulentamente préstamos, beneficios de seguros y pagar impuestos más bajos.

La fiscal neoyorquina, Letitia James, dijo que Trump cometió “fraude fiscal” durante años y que el estado busca una compensación de 250 millones de dólares, un veto a los negocios de los Trump y una restricción a su compra de inmuebles comerciales en el próximo lustro, indicó en su Twitter.

“Hallamos que Trump, su familia y la Organización Trump usaron valoraciones de activos fraudulentas y engañosas unas 200 veces durante 10 años en sus declaraciones financieras anuales. Esas declaraciones se usaron para obtener cientos de millones de dólares en préstamos y coberturas de seguros”, explicó.

Today, I filed a lawsuit against Donald Trump for engaging in years of financial fraud to enrich himself, his family, and the Trump Organization.

There aren't two sets of laws for people in this nation: former presidents must be held to the same standards as everyday Americans.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) September 21, 2022