Un sismo de magnitud 8,2 se registró el miércoles por la noche frente a las costas de la península de Alaska, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que activó una alerta de tsunami.

El temblor se produjo a 91 km al sureste del municipio de Perryville, explicó el USGS, cuya alerta de tsunami afecta al sur de Alaska y a la península de Alaska.

Perryville es una pequeña localidad situada a unos 800 km de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

El gobierno de Estados Unidos activó una alerta de tsunami para el sureste de Alaska.

#Kodiak #Alaska as of 10 minutes ago… sirens and evacuations #earthquake #tsunami pic.twitter.com/BfdjAzqGcj

— 🇺🇸*SkyQueen*🇺🇸 ✈️👑⭐️ (@Triquetra331) July 29, 2021