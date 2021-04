El exvicepresidente estadounidense Walter Mondale (1977 – 1981), ícono liberal del Partido Demócrata, murió este lunes a los 93 años.

La familia dio a conocer su muerte a través de un comunicado, escrito en el cual no especificaron las causas de su deceso.

“Hoy lamento el fallecimiento de mi querido amigo Walter Mondale, a quien considero el mejor vicepresidente de la historia de nuestro país”, dijo Carter en otro comunicado en el que ofreció sus condolencias a la familia de su ex número dos.

“Fue un socio invaluable y un buen servidor para la gente de Minnesota, Estados Unidos y el mundo”, agregó.

Antes a su paso por la Casa Blanca, Mondale sirvió a Minnesota, su estado natal, como fiscal general de 1960 a 1964 y luego como senador entre 1964 y 1976.

Luego Mondale se desempeñó como embajador en Japón entre 1993 y 1996, durante la gestión del también demócrata Bill Clinton.

En 2008 respaldó la candidatura de Hillary Clinton a la presidencia y luego apoyó a Barack Obama cuando logró la nominación.

El expresidente Obama dijo que Mondale “defendió las causas progresistas y cambió el papel del vicepresidente”.

La actual vicemandataria, Kamala Harris, dijo en una declaración que Mondale “llevó una vida de servicio extraordinaria” y que fue “muy generoso con su ingenio y sabiduría a lo largo de los años”.

La senadora Amy Klobuchar, una correligionaria también oriunda de Minnesota, lamentó la partida de Mondale, a quien calificó de “amable y digno hasta el final”.

“Walter Mondale fue un auténtico servidor público y mi amigo y mi mentor”, dijo en Twitter.

