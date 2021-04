George Floyd “pidió ayuda con su último aliento” y no era una amenaza para nadie, aseguró el lunes el fiscal Steve Schleicher en los alegatos finales del juicio del exoficial de policía Derek Chauvin, acusado de asesinar al hombre negro.

“George Floyd suplicó hasta que no pudo hablar más”, declaró Schleicher al jurado en un tribunal de Minneapolis, estado de Minnesota (noreste). “Todo lo que se le requirió fue un poco de compasión y no mostró nada ese día”, agregó.

“Pidió ayuda con su último aliento, pero el oficial no ayudó”, dijo Schleicher. “No siguió el entrenamiento, no siguió las reglas de uso de la fuerza del departamento, no realizó la reanimación cardiopulmonar”, explicó.

Según Schleicher, “George Floyd no era una amenaza para nadie, no estaba tratando de lastimar a nadie”.

Chauvin, de raza blanca y de 45 años, se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos mientras el hombre negro de 46 años yacía boca abajo en el suelo y esposado, según imágenes filmadas durante el arresto del afroestadounidense.

El exagente está acusado de asesinato y homicidio involuntario por la muerte de Floyd el 25 de mayo de 2020, en un incidente que provocó intensas protestas en Estados Unidos y en todo el mundo contra la injusticia racial y la brutalidad policial.

La policía no está bajo juicio

El fiscal subrayó que la Policía como institución “no está siendo juzgada” en el juicio contra Derek Chauvin.

“Este caso se llama ‘estado de Minesota contra Derek Chauvin’; no se llama ‘estado de Minesota contra la Policía"”, aclaró el fiscal Steve Schleicher ante el jurado durante los alegatos finales de este juicio.

En sus argumentos, Schleicher dijo que ser policía es “una profesión noble”, pero que Chauvin “traicionó su placa y todo lo que representaba” cuando presionó el cuello de Floyd con su rodilla durante nueve minutos y 29 segundos.

Tras mostrar varias imágenes y vídeos de momentos del incidente, el fiscal subrayó que la manera en la que actuó Chauvin “no es la forma en que los policías están entrenados, siguiendo las reglas”.

“El acusado está siendo juzgado no por ser quién era, sino por lo que hizo”, dijo mirando a los miembros del jurado.

La Fiscalía y la defensa presentan por última vez este lunes sus versiones sobre lo ocurrido ante un jurado formado por catorce personas, aunque finalmente serán doce los que deliberarán y dictarán el veredicto.

Alegatos finales

Tras escuchar los argumentos de ambos lados, los miembros del jurado se aislarán y encerrarán en un hotel para repasar todas las pruebas presentadas en el juicio y llegar a una sentencia.

El exagente está imputado por los delitos de asesinato en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, como no tiene antecedentes penales, solo podría ser condenado a un máximo de 12 años y medio de prisión por los primeros dos cargos y a 4 años de cárcel por el tercero.

Chauvin, de 45 años, se ha declarado inocente de todos los cargos.

A lo largo del juicio, que empezó el pasado 29 de marzo, la Fiscalía ha argumentado que Floyd murió por la asfixia provocada por la presión de la rodilla de Chauvin, mientras que la defensa ha argüido que su muerte fue por otros motivos, como enfermedades subyacentes, la presión alta, el consumo de opiáceos y el estrés del momento, entre otros.

La recta final de este juicio llega en un contexto de creciente tensión en el país tras la muerte por disparos de policías del afroamericano Daunte Wright, de 20 años, en Brooklyn Center (Minesota) y de Adam Toledo, de 13 años, en Chicago, ocurridos ambos en las últimas semanas.