Durante las últimas horas se revelaron los nombres de las 7 víctimas fatales del atentado ocurrido hace unos días en Tel Aviv (Israel), en las cercanías de la estación Jaffa, el cual fue perpetrado por dos sujetos armados. Una fallecida fue la profesora de pilates Inbar Segev.

Su esposo, Yariv Vigdar, entregó un extenso testimonio a la cadena local Maariv, donde relató las condiciones en que murió la instructora.

En este sentido, el hombre aseguró que la mujer protegió con su cuerpo a su bebé de 9 meses, evitando que fuera víctima de las balas.

Producto de aquello, la mujer recibió varios impactos de bala en su cuerpo, falleciendo en el lugar.

El bebé fue retirado de aquella zona, junto a otras 16 personas que resultaron con heridas.

This is Inbar Segev Vigder. Mother to a 9-month-old baby, she was murdered in a Palestinian terror shooting in Jaffa last night.

Her baby survived and will grow up without a mother.

May Inbar's memory forever be a blessing 🕯️ pic.twitter.com/TfQ9VfSxtC

— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) October 2, 2024