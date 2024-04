Al menos cuatro personas fallecidas y diez desaparecidas dejaron las fuertes lluvias que han azotado, en los últimos días, varias regiones de la provincia meridional china de Cantón.

Tres muertes fueron reportadas en la ciudad de Zhaoqing, una de las áreas en donde las operaciones de búsqueda y rescate continúan su curso en las zonas afectadas.

Esto incluye también a las ciudades de Shaoguan, Cantón, Heyuan, Qingyuan, Meizhou y Huizhou.

Cabe destacar que la cuarta persona fallecida es un miembro de los equipos de rescate que perdió la vida en la ciudad de Shaoguan.

El volumen de las precipitaciones forzaron la evacuación de un total de 110.000 personas, de las cuales 25.800 tuvieron que ser reubicadas con carácter de urgencia.

Asimismo, 36 casas se derrumbaron, mientras que otras 48 sufrieron graves daños. Esto ha provocado una pérdida económica directa de casi 140,6 millones de yuanes (19,4 millones de dólares).

Guangdong province in #China is facing severe floods due to heavy rain, prompting the evacuation of 110,000 people. Four lives lost, 10 missing. Rivers overflow as officials monitor a potential "once in 100 years" water level peak. The low-lying Pearl River delta remains at high… pic.twitter.com/zgovXy8XQZ

— WorldNews (@FirstWorldNewss) April 22, 2024