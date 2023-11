“Me siento completamente aliviado y feliz, ya que 41 trabajadores atrapados en el derrumbamiento del túnel de Silkyara han sido rescatados con éxito”, dijo el ministro de Transporte por Carretera y Autopistas, Nitin Gadkari, en la red social X.

Los trabajadores fueron recibidos uno por uno por los triunfales equipos de rescate y algunos familiares, mostró en directo la televisión delhí NDTV, mientras a la salida del túnel algunos de los congregados hacían pasar cajas de ‘laddu’, dulces de forma esférica servidos en ocasiones festivas.

#BREAKING: All 41 workers trapped inside the Silkyara Tunnel in Uttarkashi rescued finally after 17 long days. Salute the all agencies at work day and night for their rescue. “Bharat Mata Ki Jai” and “Modi Hai toh Mumkin Hai” slogans chanted after their rescue by people. pic.twitter.com/8x22bwyCMH — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 28, 2023

“Este fue un esfuerzo bien coordinado por múltiples agencias, que marcó una de las operaciones de rescate más importantes de los últimos años. Varios departamentos y organismos se complementaron entre sí a pesar de enfrentarse a numerosos retos”, añadió Gadkari.

Los obreros se vieron atrapados la madrugada del 12 de noviembre pasado cuando se derrumbó un tramo de un túnel en construcción en el estado norteño de Uttarakhand, quedando separados de la entrada por un manto de escombros de cerca de 60 metros de grosor.

Desde entonces, y tras más de dos semanas de perforaciones, realizadas sobre todo por una tuneladora que quedó averiada el pasado viernes, el último tramo de la excavación para rescatarles lo llevaron a cabo tres equipos de mineros de ratoneras, especializados en abrirse paso en túneles estrechos, pese al riesgo que conlleva.

‘Light after darkness’ : Chief Minister Shri @pushkardhami interacting with the people being rescued after 17 days from Silkyara tunnel. All 41 people have been rescued now. @PMOIndia @MIB_India @DIPR_UK @DDnews_dehradun @NDRFHQ pic.twitter.com/Ql7zSiYLgr — PIB in Uttarakhand (@PIBDehradun) November 28, 2023

Hasta 41 ambulancias esperan ahora a las afueras del túnel, para trasladar primero a las personas a un hospital improvisado en el lugar del accidente, antes de llevarles al hospital del distrito con la ayuda de helicópteros militares.

Los obreros previsiblemente se encuentran muy debilitados a pesar de que han recibido alimentos, agua y medicamentos, además de oxígeno, desde el día del derrumbe gracias a una estrecha tubería que conectaba su cavidad con la entrada y sobrevivió al derrumbe.

#WATCH | The first worker among the 41 workers trapped inside the Silkyara tunnel in Uttarakhand since November 12, has been successfully rescued. pic.twitter.com/Tbelpwq3Tz — ANI (@ANI) November 28, 2023

El rescate de los trabajadores, que se ha prolongado durante más de 400 horas (casi 17 días), experimentó numerosos contratiempos desde su inicio que retrasaron significativamente el plazo esperado por las autoridades para sacarles con vida, después de pequeños derrumbes, obstáculos metálicos que impedían la perforación, o averías en las tuneladoras.

“La paciencia, el trabajo duro y la fe ganaron”, resumió el jefe de Gobierno del estado norteño de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, en la red social X.