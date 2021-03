El masivo incendio en uno de los principales campamentos rohinyá en Bangladesh dejó al menos 15 muertos y 560 heridos, además de una amplia zona arrasada por las llamas que ha empujado fuera de sus hogares a unas 45.000 personas.

“Hasta ahora podemos confirmar la trágica muerte de 15 personas y alrededor de 560 heridos, además aún hay 400 desaparecidos”, explicó a Efe la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Bangladesh, Louise Donovan.

La fuente indicó que el devastador incendio en un campamento del área de Balukhali, en el distrito sureño de Cox’s Bazar, destruyó también más de 10.000 refugios y ha desplazado a 45.000 personas.

ACNUR aseguró que el incendio ha afectado a albergues, centros de salud, puntos de distribución y otras instalaciones fundamentales para los congestionados campos de refugiados.

Se trata de lugares vulnerables al fuego por la deficiencia de las instalaciones, su masificación, y las frágiles chozas de madera, bambú y plástico que cubren el área.

Jomadila Begum, refugiada rohinyá de 30 años, afirmó a Efe que el fuego ha destruido los hogares temporales de muchos de los refugiados y el pequeño negocio del que obtenían un escaso sueldo con el que mantenerse a flote.

“Vivo un poco lejos de donde empezó el fuego, pero algunos familiares viven allí. Fui corriendo tras enterarme, pero todo lo que vi fue un gran incendio y gente llorando y huyendo”, recordó Begum.

A fire has broken out in the #Rohingya camps.

Fire services, RRRC, rescue & response teams are at the scene trying to control the fire & prevent further spread.

Humanitarian partners have mobilized hundreds of volunteers w equipment to combat the fire & support those affected pic.twitter.com/gEXfmDdEoj

— UNHCR in Bangladesh (@UNHCR_BGD) March 22, 2021