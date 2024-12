Detenido en Paraguay con más de 200.000 dólares (más de 195 millones de pesos) sin justificar, el senador argentino Edgardo Kueider es el nuevo objeto de pelea entre el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo, en medio de rumores de favores dentro de la “casta” de Argentina.

La acusación que enfrenta por tentativa de contrabando provocó su expulsión del Congreso, aunque sería apenas la punta de un ovillo de presunta corrupción, “plata negra” de la política y maniobras palaciegas con implicancias en ambos lados de la grieta.

Kueider accedió a su banca de la mano de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las elecciones de 2019, pero en 2022 se separó y formó un bloque aparte llamado Unidad Federal. Desde la llegada al poder de Milei en 2023, el legislador por la provincia de Entre Ríos se mantuvo en el espectro peronista, pero en plan “dialoguista” con el oficialismo. Incluso, le facilitó con su voto al Presidente la aprobación de la Ley Bases, crucial para los primeros avances de desregulación y políticas de ajuste.

De hecho, tras la sanción de la ley, el senador se convirtió en presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un puesto al que llegó con el apoyo del partido oficialista La Libertad Avanza. Y justo donde se giró el pedido para removerlo de la banca.

Detenido en Paraguay junto a su secretaria y dinero sin declarar

En la madrugada del pasado 4 de diciembre, Kueider, de 52 años, cayó en un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad, que une a Brasil con Paraguay. Manejaba una camioneta SUV Chevrolet Trailblazer 4×4 —el único a esa hora por la zona— junto a su secretaria, la joven Iara Guinsel Costa, quien cobra un sueldo público de la categoría más alta en el Senado.

Cuando ambos vieron a los policías, empezaron las excusas. Él, de inmediato, se identificó como senador argentino y lanzó una peculiar frase: “Yo soy afín al gobierno del presidente Milei”.

El nerviosismo de una mujer frente al control policial despertó sospechas entre los agentes, quienes decidieron revisar el vehículo en el que viajaba junto a su pareja.

En el baúl, encontraron el porqué: una mochila contenía 211.012 dólares, 3,9 millones de pesos argentinos y 646.000 guaraníes. Todo sin declarar. Además, había pomada para zapatos, que suele usarse para confundir el olfato de los perros entrenados para detectar dinero o drogas.

Al no poder justificar el origen de los fondos ingresados a Paraguay, Kueider y Guinsel Costas quedaron detenidos. Recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria cortesía de una fianza de 150.000 dólares (146 millones de pesos) cada uno, pero igualmente imputados por el delito de tentativa de contrabando. “El dinero no es mío. No tengo que justificar nada porque no era mío”, expresó el senador.

El escándalo en Paraguay es la tercera causa judicial en contra del senador Kueider. Una es en Concordia (Entre Ríos), donde se le investiga por enriquecimiento ilícito, y otra en la justicia federal de San Isidro (Buenos Aires), relacionada con supuestas coimas pagadas por una empresa de seguridad para mantener contratos con el Estado y empresas privadas. Además, se investiga si el senador utilizó una empresa que no registra actividad como “pantalla” para comprar varios departamentos.

Después del incidente en Ciudad del Este, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició una nueva investigación para determinar el origen del dinero incautado al senador. El periodo bajo la lupa es entre 2017 y 2023. Kueider no presenta su declaración jurada patrimonial -algo previsto por la normativa argentina- desde el año 2021. Aquella vez, informó apenas 5,3 millones de pesos -unos 50.000 dólares al cambio oficial de ese entonces-, dos casas, algunos ahorros en pesos y dos autos Chevrolet.

Según reveló Clarín basándose en los datos del área de Migraciones, sólo entre noviembre de 2009 y diciembre de 2014, Kueider, que era entonces funcionario de confianza del gobernador de Entre Ríos, salió de Argentina más de 160 veces para ir a Uruguay (119 ocasiones), Brasil (23), Paraguay (11), Colombia (4), Estados Unidos (4), España (2) y Emiratos Árabes Unidos (2). En 11 de las travesías, Guinsel Costa fue su compañera.

Milei y el kirchnerismo se despegan por igual de Kueider

Tanto libertarios como kirchneristas empezaron a tirarse entre ellos el escándalo de Kueider, como si ninguno fuera “el padre de la criatura”. El cruce retórico más infantil se dio entre el propio Milei y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de la red social X.

El actual mandatario recordó que el legislador investigado en Paraguay por contrabando aparecía en la boleta K en 2019. “Todo tuyo… Fin”, le dijo el economista a la exvicepresidenta de Alberto Fernández, arrobándola directamente. Sin tiempo que perder, CFK tomó el tuit de Milei y le contestó: “Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases, querido Javier. Te gusta el durazno, pero no te bancás la pelusa. Besis”.

Si hubiera sido mío no votaba la Ley de Bases querido Javier.

Te gusta el durazno pero no te bancás la pelusa.

Besis. https://t.co/o1rvQCq3N0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 5, 2024

Por su parte, la ministra de Seguridad trasandina, Patricia Bullrich, condenó el comportamiento de Kueider, pero se expresó en sintonía con la propuesta oficial de destituir a todos los diputados y senadores que tengan causas judiciales.

“No es el único senador que no tiene procesamiento, ¿eh? Hay varios. Si vamos a sacar a los que tienen una situación así porque salen en la tele hay varios, de paso limpiamos bastante”, declaró la funcionaria en radio Mitre.

En la Cámara Alta, el inter bloque de Unión por la Patria, que responde directamente a Cristina Kirchner, pidió un debate para este jueves donde se trató la expulsión del senador. Desde la otra vereda, La Libertad Avanza quería apenas la suspensión (“silla vacía” por reglamento y respeto al principio de inocencia).

Con enorme mayoría, 61 de 67 votos, el Senado logró expulsar a Kueider, lo que permitirá que un legislador kirchnerista ocupe la banca vacante por orden de la lista electoral de 2019. Encima, el “cristinismo” pasará de 33 a 34 senadores, a tres de recuperar el quorum y la mayoría propia.

La sesión estuvo plagada de movimientos palaciegos dignos de la peor política, con cruces, acusaciones y sugerentes cambios de opinión. La senadora K Anabel Fernández Sagasti sostuvo que el oficialismo sólo quería una suspensión para Kueider por miedo “a que cante más que Valeria Lynch”, mientras radicales y miembros del PRO —aliados del Poder Ejecutivo— se inclinaban por la expulsión y no la suspensión.

Al mediodía, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado pidió el desafuero y la detención de Kueider, únicamente posible al ser echado de la Cámara Alta, motivando aún más el desenlace hacia la expulsión.

En la misma jornada para Milei, sus senadores y aliados no pudieron avanzar con la suspensión del senador cristinista Oscar Parrilli, procesado en la causa del presunto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA que denunció el fiscal fallecido Alberto Nisman.

Y en otro revés conocido la noche del jueves, la sesión del Senado que expulsó a Kueider podría ser declarada nula por los tiempos del traspaso del ejercicio del poder central de Javier Milei a su vicepresidenta, Victoria Villarruel. Es que la titular del Senado presidió el encuentro en el recinto hasta el final del mismo, pero en ese momento el jefe de Estado ya estaba de viaje a Italia y, por ende, ella debía estar ocupando la máxima jefatura del país y tener un reemplazo en el Senado.