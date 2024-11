La expresidenta de Argentina Cristina Fernández aseguró que la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de ratificar su condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en un caso por irregularidades en obras viales, es un castigo “por ser mujer”.

Fernández, quien gobernó el país entre 2007 y 2015, se refirió al fallo dado a conocer este miércoles durante un encuentro con cerca de 400 mujeres en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires.

“Cuando eres mina, cuando eres mujer, todo te lo hacen 20 veces más dificil”, comenzó señalando, según detalla Clarín.

“Y si por algo me castigan no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir con una mujer y no tener razón”, agregó Fernández, quien puede ahora apelar ante el Supremo.

“Como no me pueden pegar, porque viste que cuando discuten y uno tiene razón, ‘pum’ piña (golpe)… como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen hoy en Comodoro Py”, aseveró.

“No importa chicas, al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad”, puntualizó.

Cabe destacar que el Tribunal Oral Federal 2 había condenado en diciembre de 2022 a Fernández por el delito de administración fraudulenta de fondos públicos en el marco de la causa conocida como “Vialidad”.

En dicho caso se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez durante el Gobierno del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), así como el de su esposa y sucesora Cristina Fernández en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

De acuerdo con el fallo, de más de 1.700 páginas, el monto total que habría sido sustraído del Estado asciende a cerca de 85 mil millones de pesos argentinos, es decir, más de 83 mil 500 millones de pesos chilenos.

Por ahora Fernández no irá de inmediato a la cárcel ya que el cumplimiento efectivo de la condena será una vez que la Corte Suprema trasandina se pronuncie sobre la sentencia.