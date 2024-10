Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de estar detrás del intento de asesinato del que denunció haber sido víctima este domingo, entregando detalles de lo ocurrido.

El expresidente de Bolivia reveló que su vehículo recibió 14 disparos por parte de desconocidos mientras se dirigía a conducir su programa de fin de semana, resultando herido el chofer.

El exgobernante publicó un video en el que se puede ver parte del incidente reportado a las 6:25 de la mañana local (7:25 hora de Chile). “¡Agachate presi, agachate presi!”, le gritan al líder del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) mientras huyen en plena carretera.

También se aprecia a Morales alertando a los campesinos para que bloqueen el camino con el objetivo de impedir el paso de los atacantes. “¡Me están persiguiendo!”, exclama.

En su programa de radio Kawsachun Coca, el exmandatario boliviano contó su versión del ataque que sufrió en el trayecto entre la localidad de Villa Tunari y Lauca ÑÑ, en el Trópico de Cochabamba.

“Un carro vino a trancarnos de frente. Esto ya es un operativo, dije”, indicó, según consigna el medio boliviano La Razón, añadiendo que fueron dos automóviles los que irrumpieron en plena carretera y desde los cuales realizaron disparos.

En su testimonio, Morales aseveró que en un comienzo oyó tres balazos, ante lo cual se agachó y le pidió a su chofer, quien resultó herido, que acelerara.

Luego de eludir a los atacantes, Morales y sus acompañantes cambiaron de vehículo. “Nos ha salvado la Madre Tierra”, mencionó.

En tanto, el líder del MAS acusó derechamente al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca de ser los autores intelectuales del ataque.

“El Gobierno ha fracasado en la eliminación jurídica, en la eliminación política, en la eliminación orgánica (…), ahora lo último que intentó es acabar con mi vida, pero hasta en eso fracasa”, mencionó.

El exmandatario aseveró que incluso si lograran acabar con su vida, el pueblo se levantará. “Esto no es contra Evo, es contra el movimiento indígena”, dijo.

Finalmente, aseguró que no tiene intenciones de permanecer oculto. “No me he escapado, no tengo porqué escaparme, no soy ningún delincuente”, sostuvo.

Cabe señalar que este domingo los sectores afines a Morales cumplen 14 días de bloqueos de caminos, siendo el más afectado el departamento de Cochabamba.

Los partidarios del líder izquierdista exigen que el gobierno de Arce retire los procesos judiciales por trata de personas y estupro contra Morales. Según acusan, forman parte de una persecución política.

En tanto, también protestan por el aumento en los precios de los alimentos, la falta de dólares y abogan para que Morales sea el candidato único del MAS.