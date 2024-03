A raíz de las intensas lluvias caídas en los últimos días en Lima, un impactante desprendimiento de grandes rocas se registró ayer sábado en dos tramos de la Carretera Central, una importante vía que une la capital peruana con la sierra.

Un video desde uno de los vehículos que se encontraba en el lugar registró el momento exacto en que las piedras comenzaron a caer sobre la ruta e incluso cómo destrozó uno de los camiones afectados.

Abrupt highway drive

Drivers survived, according to multiple reports. Central Highway in Peru pic.twitter.com/ic2O78GaSN

— Real Untold Story (@RealUntoldStory) March 3, 2024