Cinco militares guyaneses murieron y dos sobrevivieron en un accidente cuando se dirigían en helicóptero a visitar tropas cerca de la frontera con Venezuela, informó este jueves la Fuerza de Defensa de Guyana.

El helicóptero Bell 412 desapareció este miércoles, a unos 48 kilómetros de la frontera con Venezuela, y su búsqueda se vio dificultada tanto el miércoles como este jueves por el mal tiempo.

Los fallecidos son el teniente coronel Michael Charles, que pilotaba el aparato; el coronel Michael Shahoud, comandante del Batallón de Primera Infantería, el teniente coronel Sean Welcome, el general de brigada retirado Gary Beaton y el sargento Jason Khan.

Los supervivientes, de los que no ha trascendido su estado, son el teniente coronel Andio Crawford y el cabo Dwayne Jackson.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró que “la magnitud de esta pérdida es inconmensurable” para el país y para la Fuerza de Defensa de Guyana.

🇬🇾🇻🇪 Guyanese Armed Forces officers missing in a crashed helicopter.#Guyana Armed Forces stated that there is no evidence yet to indicate any role for #Venezuela in the incident. pic.twitter.com/iwO8u6poRo

— ConflictX (@ConflictXtweets) December 7, 2023