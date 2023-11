El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay negó este miércoles cualquier “vínculo legal” con Kailasa, un país inexistente cuyos supuestos delegados participaron en sesiones de la ONU.

Desde el país sudamericano además se ordenó reemplazar a un funcionario que al parecer rubricó un acuerdo con esa organización hinduista.

En un comunicado, el despacho de Agricultura se pronunció después de que la prensa local difundiera un documento presuntamente suscrito el pasado 16 de octubre por el hasta hoy jefe de gabinete de esa dependencia, Arnaldo Javier Chamorro.

El funcionario, según una resolución oficial, fue reemplazado de forma interina por Luis Migue Paredes.

Según un documento difundido por el diario ABC, Chamorro recomienda al Gobierno de Paraguay que “considere las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos de Kailasa”.

Junto con lo anterior además recomienda que se apoye su admisión en varias organizaciones internacionales, entre ellas las Naciones Unidas.

Además, los delegados de Kailasa firmaron acuerdos de “relación de ciudad hermana” con los municipios de María Antonia y Karapaí, así como con un asesor externo del Congreso de Paraguay.

Exciting News! 🤝 United States of KAILASA and Municipality of Karapai, Republic of Paraguay enter into bilateral relations!

We're thrilled to announce that the United States of Kailasa, the ancient Enlightenment Hindu Civilizational Nation, and the First Sovereign State for… pic.twitter.com/2lDxi83JM5

— KAILASA's SPH Nithyananda Paramashivam (@SriNithyananda) November 2, 2023