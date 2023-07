Durante la jornada de este miércoles 12 de julio un avión Airbus A321 de la empresa Latam derrapó sobre la pista de aterrizaje en un aeropuerto de Florianópolis, en Brasil.

Según se dio a conocer, el vuelo corresponde al LA3300 procedente de Sao Paulo, el que quedó en un ángulo de 90º respecto a la pista con el tren de aterrizaje delantero.

Según lo declaró más tarde Latam Airlines por medio de sus canales de información, el incidente ocurrió a las 09:20 horas.

Pese a la gravedad del hecho, no se registran lesiones de los tripulantes ni de los pilotos de la nave, según lo dio a conocer Aero-Naves.

“El Grupo LATAM informa que la aeronave Airbus A321 excedió los límites de pista en el aterrizaje del vuelo LA 3300 (de São Paulo a Florianópolis). Se realizó todo el apoyo necesario para el desembarco seguro de pasajeros y tripulantes”, indicó la empresa por medio de Twitter.

La línea aérea informa que después del desembarque y la revisión médica correspondiente todos los pasajeros son liberados. LATAM continuará brindando actualización a través de sus canales correspondientes.

En la maniobra la pista queda con daños dado que el tren principal derecho queda enterrado en el pavimento.

Como consecuencia, la pista se encuentra cerrada hasta las 17:00 horas del sábado 15 de julio, según informa el Departamento de Control del Espacio Aéreo (DECEA)

Ao contrário do afirmado por uma jornalista, o piloto do Airbus A321 da LATAM hoje em Florianópolis pousou em segurança, porém algo aconteceu já com o jato quase parando, como mostra vídeo que surgiu agora e foi gravado por uma passageira: pic.twitter.com/VmqCEyDvOw

— AEROIN (@aero_in) July 12, 2023