Este jueves el coronel retirado retornó a Brasil a bordo de un vuelo comercial de la compañía Gol desde Orlando, Florida, en medio de un importante despliegue de seguridad dispuesto en el aeropuerto de la capital brasileña.

Pese a que no fue recibido por una multitud desbordante, de igual manera llegaron adherentes al terminal aéreo para ver al líder derechista. No obstante, Bolsonaro no pasó por el interior del aeropuerto.

Una vez en el país, se dirigió hasta la sede del Partido Liberal (PL) en donde pronunció un discurso en el que apuntó hacia Lula aunque sin nombrarlo directamente.

“Le mostraremos a ese personal (por el Gobierno), que por ahora y por poco tiempo estará en el poder, que no va a hacer lo que quiera con el futuro de la nación”, mencionó, según recoge agencia EFE.

Por su parte, el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, dejó en claro que su intención es que el partido logre el 60% de las alcaldías del país en las elecciones de 2024, para lo cual espera contar con la colaboración de Bolsonaro.

En tanto, de acuerdo a Deutsche Welle, a partir de ahora Jair vivirá en una mansión del PL, partido del que será presidente honorario a partir de la próxima semana. Por este cargo, el exmandatario recibirá un sueldo mensual de ocho mil dólares, equivalente a unos 6 millones 300 mil pesos aproximadamente.

Descartó haber planeado un golpe de Estado

Pese a los planes que pueda tener el PL para Bolsonaro, lo cierto es que próximamente deberá responder ante las investigaciones que lleva adelante el Supremo Tribunal Federal.

Recordemos que la justicia brasileña investiga a Bolsonaro por una eventual incitación a sus adherentes para que atacaran las sedes de los poderes en enero pasado.

Cabe señalar que hace algunos días, mientras aún estaba en Orlando, Jair aseveró que nunca estuvo en sus planes hacer un golpe de Estado contra Lula da Silva.

“Si quisiera dar un golpe, lo hubiera dado mientras era presidente, pero jamás pasó por nuestra cabeza”, mencionó en conversación con la cadena Jovem Pan.