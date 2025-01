Disley Ramos sufrió una violenta caída durante la prueba que competía contra Scarlette Gálvez para ser la tercera semifinalista en Top Chef Vip.

Cuando quedaban 15 minutos para finalizar la competencia, la semifinalista se dirigió al horno para sacar su preparación de cordero.

Llegando a su mesa de preparación, la comediante logró dejar el plato caliente en la mesa y posteriormente resbaló y cayó al suelo golpeando su hombro y brazo.

Disley Ramos sufre caída en prueba de semifinal en Top Chef Vip

Inmediatamente los chef y el conductor del programa, Cristián Riquelme, se dirigieron a la participantes quien reaccionó de manera positiva pese al golpe.

“No venía ni corriendo, es que parece que hay algo acá“, mencionó. “No se me alcanzó a caer el cordero, pero no venía corriendo”, volvió a reiterar.

“Me pegué en el hombro… (me duele) un poco pero puedo seguir“, confesó la comediante, momento en que los chef limpiaban el lugar con grasa que cayó de la carne de cordero que preparaba.

Por último mencionó: “El hombro me duele y el dedo también pero no se me cayó el cordero, con que se me cae el cordero no lo puedo poner y ¿qué hago?”.

Tras el accidente continuó con la competencia con una evidente molestia en sus extremidades, pero finalizando exitosamente.