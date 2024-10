Lucas Bravo, conocido por su papel como Gabriel en Emily in Paris, ha generado incertidumbre sobre su continuidad en la serie al expresar su descontento con la evolución de su personaje y la trama, especialmente por la falta de frescura y creatividad. El actor francés cuestiona la relación de Gabriel con Emily Cooper y su papel en la historia, insinuando que podría no participar en la próxima temporada.

Lucas Bravo, quien interpreta al chef Gabriel en Emily in Paris, ha dejado en duda su continuidad en la próxima temporada de la serie, generando incertidumbre sobre el futuro de su personaje.

Tras confirmarse la quinta temporada de Emily en París, el actor francés, Lucas Bravo, se mostró descontento con el rumbo que está tomando la historia y su personaje, por lo que puso en duda su continuación.

“La vida es corta. Se tarda cinco meses en rodar esta serie. ¿Quiero sacrificarlos contando algo que no me estimula?”, dijo en entrevista con el medio Le Figaro.

‘Chef Gabriel’ pone en duda su participación en la temporada 5 de “Emily in Paris”

El motivo principal de su insatisfacción es la relación que tiene Gabriel con Emily Cooper (Lily Collins).

“Los enamorados se separan, se besan y vuelven a separarse. Todo se debe a falta de comunicación. Es un poco arcaico“, mencionó, asegurando que, para esta época, los romances son más directos.

“Hoy la nueva generación verbaliza, se enfrenta, ya no funciona de este lado, nos encontramos y no nos entendemos. La gente ve este mecanismo a kilómetros de distancia… Y no quiero formar parte de un engranaje que tiende a no tener en cuenta la inteligencia de los espectadores“, aseguró.

Problemas previo al estreno de la cuarta temporada

Previo al estreno de la cuarta temporada de Emily en París, Lucas Bravo confesó que se sintió desconectado de su personaje.

“Hizo algunas elecciones que me alejaron de él. En la primera temporada, éramos muy parecidos, pero ahora ya no sé. Creo que necesita poner en orden su vida”, comentó a The Hollywood Reporter.

Para renovar su papel, sugirió que Gabriel tuviera un restaurante vegano, pero recibió la negativa de los creadores de la serie, lo que incrementó su disgusto por la falta de frescura y creatividad.

“No tengo libertad, y como me la están empezando a dar en otros lugares, ya estoy agarrándole el gusto”, dijo.

Cabe señalar que la confirmación de la temporada 5 de “Emily in París” se desarrollará parcialmente en Roma ya que la protagonista viajará tras su ruptura con Gabriel.

“Creo que Gabriel se dio cuenta de que no quiere perder a Emily, pero eso no significa que estén juntos inmediatamente o que lo vayan a estar. Hay cosas pendientes entre ellos”, comentó el creador de la serie, Darren Star, en una entrevista previa con Deadline.