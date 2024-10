La Teletón 2021 se realizará los días 8 y 9 de noviembre, partiendo en el Teatro Teletón para luego trasladarse a la Quinta Vergara, con una meta de recaudación de 38.044.459.976 pesos. Entre los confirmados se encuentran animadores y artistas, pero también se han conocido casos de comunicadores que optan por no participar, como Pamela Díaz, quien reveló en el programa Hay que decirlo que no se siente cómoda con las condiciones para participar y prefiere realizar su aporte de otras formas.

Todo inició cuando Pancho Saavedra, que estuvo invitado al espacio durante este viernes, le preguntó a la ‘Fiera’ sobre el tema.

“Voy a decirlo bien tranquila. No participo en la Teletón hace mucho tiempo, años. No me siento cómoda con las cosas que me han dado para participar”, indicó.

“Y lo otro, porque todos los años deposito, y me supero todos los días. Voy con mi hijo, ese es mi aporte. Vamos a ver si todos los que están ahí animando aportan, por eso no voy”, agregó.

Hay que señalar que otro presentador que prefiere mantenerse alejado de la cruzada es Julio César Rodríguez, quien en 2022 explicó sus razones.

“¿Sabes por qué no fui? Todavía creo que para que un niño se levante y camine, no debe depender de una donación, una mayonesa, de un pollo. Me mantengo firme ahí, ¿o no?”, detalló en el programa La Junta.