Rubí Galusky, exconcursante de “¿Volverías con tu ex?”, es la nueva recluta de “Palabra de Honor”, el nuevo reality show con temática militar de Canal 13.

Con esto, Galusky se suma a los ya confirmados Miguel Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde y Andrés Caniulef.

“Quiero quedarme (en el reality), aunque no necesariamente ganarlo, porque sé que no seré la mejor competidora física, pero sí quiero llegar al final”, se sinceró mediante un comunicado de la señal privada.

En estos últimos ocho años desde su paso por el reality de Mega, la modelo ha transitado entre Estados Unidos, México y Chile. “He sido bien errante. Vivo con los pololos que tengo, después termino y me voy. Me crié en Estados Unidos, por lo que conozco bien allá, pero prefiero vivir en Chile. Hoy mi mamá, mi padrastro y mi hermana viven en México”.

La joven de 33 años reveló que “estoy más madura, y también medito. No puedo asegurar que voy a entrar más tranquila, pero sí estoy más madura. Ya no bebo como lo hacía antes. Creo que antes era alcohólica, porque tomaba todos los días, me levantaba y me acostaba tomando cerveza. Ahora ya no es así”.

Acerca del formato, un tipo de academia militar que buscará corregir a “personajes rebeldes”, Rubí comentó: “Soy muy rebelde. Si me dicen que me levante a las cinco de la mañana, me va a costar mucho hacerlo, pero igual lo intentaré. Hay reglas que soy capaz de cumplir y otras no. Si me hacen bañarme con agua helada, creo que no soy capaz de hacerlo. Sin embargo, soy una mujer fuerte de espíritu y lo intentaré igual”.

“Palabra de Honor”, el nuevo reality show de Canal 13, aún no tiene fecha de estreno.

Estos son los concursantes ya confirmados de “Palabra de honor”: