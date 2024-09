A través de sus redes sociales, el periodista de CHV, Gino Costa, alertó a sus seguidores luego de compartir una fotografía donde se le ve recostado sobre una cama junto a un preocupante texto.

“Nervio ciático me tiene botado sin poder moverme. Fuertísimo el dolor”, escribió. Momentos más tarde, publicó otra imagen siendo atendido por personal de salud.

Sobre el problema que lo aqueja habló el periodista: “Fue muy mala suerte, me vino un dolor impactante al nervio ciático, nunca me había pasado algo así. No me podía ni mover“, relató a Página 7.

Tal como relató Gino Costa, las molestias comenzaron el jueves pasado, pero no le prestó mayor importancia. Sin embargo, el lunes la dolencia aumentó drásticamente.

“No me inhabilitó y la noche (de este martes) fue impactante. Desde la 01:30 a 02:00 horas de la mañana que estoy despierto. No me podía mover, no me podía parar, no podía ir al baño, no encontraba ninguna posición en la que no tuviera dolor”, contó.

Debido a que no podía moverse por el dolor, la ayuda del productor del matinal, conocido como ‘Gato’, fue fundamental, pues consiguió un servicio de salud que lo atendiera en el lugar donde hospedaban.

“El dolor me botó, tenía toda la parte izquierda de la cintura para abajo con un dolor insoportable, que no encontraba ninguna posición sin dolor”, relató Gino Costa. “Era nervio ciático, yo había tenido dolores antes por ciática, pero no a este nivel”, reconoció.

“No tengo cómo describirlo porque gritaba y yo soy súper tolerante al dolor, no soy miedoso, pero gritaba del dolor“, sumó sobre el problema de salud que lo afectó.

Respecto, a su retorno a sus funciones en el matinal, Gino Costa aseguró que estará de vuelta en pantalla este miércoles.