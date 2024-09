El lunes, Gran Hermano definió al nuevo participante eliminado del reality y en esta ocasión resultó ser Camila Power, quien había estado involucrada en varios conflictos de la casa durante los últimos días.

Tras su retorno a Chile desde el estudio en Argentina, la tatuadora respondió algunas preguntas sobre su estadía en la casa y reflexionó sobre sus días en el encierro.

En primer lugar, se refirió a su relación con Sebastián Ramírez, que estuvo dentro de la casa durante los primeros días del programa. Power admitió que estar con él habría perjudicado su imagen.

“Obvio, porque fue muy fácil para quienes me tenían mala en la casa agarrarse de eso para hablar mal de mí y en el fondo dejarme mal”, concluyó.

Posteriormente, comentó su romance con Íñigo dentro de la casa, quien se retiró de la competencia a voluntad propia durante el fin de semana. Camila dijo que le gustaría reencontrarse con él fuera del programa.

Sobre su vínculo con “El Tridente”, grupo conformado por Chama, Michelle y Camila Andrade, Power aseguró que no tiene nada que decir y reprochó la actitud de quienes terminaron siendo sus enemigas.

“No tengo nada que decirles la verdad. Creo que con quienes no son buenos contigo, no hay por qué ser buenos de vuelta y la verdad es que ya ahora fuera de la casa no tengo ningún interés más allá de desmentir cosas y de hablar mi verdad”, planteó.

Por último, lanzó algunas proyecciones de lo que espera del público tras su salida. “No tengo la menor idea. Me conozco y sé que tengo una personalidad controversial y que o se me ama o se me odia. Creo que hay varias personas a las que no les caigo bien, pero espero que haya algunas que sí se hayan sentido identificadas conmigo”, cerró.