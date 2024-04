Este lunes terminó la teleserie Generación 98, que partió en junio de 2023 con un elenco principal compuesto por Gabriel Cañas, Nicolás Oyarzún, Paloma Moreno, Felipe Rojas, Daniela Ramírez, Ignacia Baeza y María Gracia Omegna.

El drama contó la historia de un empresario que buscaba venganza contra sus excompañeros de colegio por el bullying que le hicieron en el pasado.

Se trata de Hernán “Chico” Olmedo, interpretado por Gabriel Cañas, quien ideó una estafa millonaria para dejar a sus victimarios sin dinero y luego escapar, en lo que sería su manera de “hacer justicia”.

Finalmente, y tras la incertidumbre de si Hernán iría o no a la cárcel, logró completar su plan, pero en el camino debió abandonar a su familia para salir del país y desaparecer.

Asimismo, la historia también culminó con la muerte de Tomás Rodríguez (Felipe Rojas), alias “Moco”, quien fue el mayor agresor de Chico Olmedo en el colegio y falleció defendiendo a Loreto (Ignacia Baeza).

Por otro lado, Martita (Daniela Ramírez) y Gonzalo (Nicolás Oyarzún) tuvieron dos hijos, después de haber perdido uno antes de casarse.

Si bien, el final molestó a gran parte de los televidentes, quienes reclamaron que había sido rápido y con pocos detalles, de todas formas celebraron al personaje de Gabriel Cañas, con quien muchos empatizaron por haber sido víctimas de bullying en el colegio.

EL CHICO OLMEDO SE SALIÓ CON LA SUYA BIEN CTM HE GANADO #generacion98 pic.twitter.com/sztqThpTwm

fue un final como el hoyo pero el chico olmedo no fue preso asi que no me quejaré tanto🥳 #Generacion98 pic.twitter.com/jNyzaWqRsW

— fran🔪 (@vampyra_x) April 23, 2024