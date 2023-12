Nicolás Solabarrieta realizó una personal revelación al interior de Tierra Brava, al comentar a algunos de sus compañeros que padece de “trastorno obsesivo compulsivo” (TOC).

De hecho, en conversación con la cocinera, Daniela Castro, le dijo que hay dos cosas que no puede dejar de hacer antes de salir de su casa.

Fue cuando Nico estaba en el patio junto a Dani, Valentina y Jhonatan, que la ganadora de Máster Chef le dice que se nota que él es muy ordenado.

En ese momento, Solabarrieta responde que “soy más TOC que la chucha, soy enfermo. Dos cosas que no puedo hacer antes de salir de mi casa: no tener la cama hecha”, indicó el jugador, quien agregó que lo otro es que no puede salir si no tiene los controles del televisor ordenados de mayor a menor tamaño.

Incluso agregó que en su clóset tiene una sección solo de poleras blancas. “Mandé a hacer repisas para poner las zapatillas ordenadas por marcas”, añadió.

Sin embargo, añadió que esto no le influye en sus relaciones, ya que no le molesta que la otra persona sea desordenada. De hecho, señaló que su expareja, con quien pasaba la mayor parte del día, tenía su ropa desordenada.

“Ella tenía un clóset que no se podía abrir porque se caía toda la ropa, y al lado de la cama tenía la ropa tirada en el piso, una montaña de ropa”, indicó.