La noche del miércoles se realizó la jornada de nominación, donde los jugadores de Gran Hermano dieron los nombres de los compañeros que quedarán en placa para una eventual eliminación.

La primera en quedar en placa fue Viviana, luego que Francisco, “Papá Lulo”, le diera la fulminante.

“Encuentro que es una buena competidora y si llegara a quedar yo, no quiero tener buenos competidores que me den la chance a perder, por eso la quiero hacer. Me siento podrido haciendo esto”, dijo el “Pelado táctico”.

Los siguientes en quedar en placa fueron Sebastián, Alessia, Francisco y Constanza.

Escarlette, previo a la nominación, realizó la espontánea y dio tres votos a Alessia y dos a Raimundo.

“Considero que están siendo unos títeres de Sebastián, me carga la actitud condescendiente de Alessia con los hombres, el hecho de quedarse callada ante ciertas injusticias solo por quedar bien con quien tienes al lado me parece de mal gusto”, comenzó la jugadora.

Respecto a Raimundo, dijo que “anda a la siga de Seba, y también en parte por la convivencia porque considero que es uno de los más conflictivos”.