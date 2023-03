Este sábado 1 de abril Senpai TV, el único canal chileno dedicado 100% al anime, cumple su primer aniversario; un año marcado por el regreso a la televisión chilena de grandes clásicos del anime, como Ranma ½ y Los Caballeros del Zodiaco.

Además, también contó con el estreno en la pantalla chica de populares películas de anime y el debut de “Michi Club”, programa inspirado en el recordado “El Club de Los Tigritos” que se tomó las noches de verano y, gracias a su éxito, se mantendrá al aire durante 2023 con Carolina Gutiérrez a la cabeza.

“Estamos muy contentos con lo que ha sido este primer año de Senpai TV. Cuando decidimos fundar este canal nos propusimos desarrollar una señal que pusiera al aire lo mejor del anime, que es un género que con el paso de los años se ha establecido como uno de los más prestigiosos que existen”, dice Jaime Boetsch, CEO de Senpai TV.

“En esa línea hemos estado trabajando permanentemente, buscando contenidos atractivos y apostando también por la nostalgia, y la respuesta del público nos tiene muy satisfechos”, agrega.

Boetsch, además de confirmar que “Michi Club” continuará al aire tras el fin de su primera temporada, este viernes 31 de marzo, adelanta detalles de lo que viene en el canal de anime durante su segundo año.

“Se vienen muchos estrenos que van a seguir combinando lo mejor del anime clásico con series nunca antes vistas en Chile. Y vamos a perseverar en el programa ‘Michi Club’, que ha sido todo un éxito, y con nuestras maratones, que son una instancia para compartir con la comunidad que nos sigue”, declara el ejecutivo.

Nueva maratón de “Slam Dunk” en Senpai TV y otras novedades

Tras la exitosa maratón de Slam Dunk realizada a comienzos de enero, cuando Senpai TV exhibió durante 30 horas continuas los primeros 52 capítulos de la popular serie sobre el equipo de basketball de Shohoku, el canal de anime volverá a apostar por las aventuras de Hanamichi Sakuragi y sus compañeros, con una nueva maratón.

Desde las 18 horas del sábado 1 de abril y hasta las 21:30 del domingo 2 de abril, Senpai TV emitirá desde el capítulo 47 hasta el 101 de la famosa producción.

Además de la maratón de Slam Dunk, entre las novedades de Senpai TV para su mes de aniversario destacan el estreno de mini series como That is the Bottleneck y Rail Romanesque.

Y si hablamos de rostros, durante su segundo año de emisiones el canal incorporará al streamer y creador de contenido, Don Garage, quién se hará cargo de todas las redes sociales de SenpaiTV a partir de este abril. Él se sumará a rostros que ya han pasado por el canal como Miclavel y Yitan (Mangaka), Rosita Stamm y Emi Pao (Top Go) y Athena (Tanuki).

Cabe recordar que SenpaiTV está disponible en el canal 758 de VTR y en el 107 de Zapping. Y la web de Senpai TV no sólo ofrece toda la información respecto a la programación, series y programas, sino que también entrega noticias actualizadas sobre el mundo del anime y la cultura otaku.