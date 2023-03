La diputada María Luisa Cordero y Monserrat Álvarez vivieron un tenso cruce en el matinal Contigo en la mañana, donde la psiquiatra enfrentó las críticas por sus dichos contra la senadora Fabiola Campillai.

“¿Usted pide disculpas por sus dichos? ¿Cuál es la autocrítica que hace frente a eso?”, preguntó de entrada la conductora de CHV.

Acto seguido, la diputada replicó. “En primer lugar, quiero pedirte que no seas tan odiosa, porque acuérdate que tú eres de izquierda y la izquierda se lava los dientes con la sororidad, que equivale a la solidaridad entre mujeres”, respondió.

“La otra cosa era una corrección del castellano. Las disculpas no se piden, señora Monserrat, porque cuando uno se supone que ha agredido o insultado a alguien no le va a pedir generosidad. Las disculpas se ofrecen”, añadió.

“Dicho eso, cómo voy a pedir disculpas de un diagnóstico. ¿O sea, cuándo los médicos hacemos un diagnóstico tenemos que ofrecer disculpas y deshacernos en palabras y buenismos de matinal?”, sentenció.

María Luisa Cordero vs Monserrat Álvarez

Los cuestionamientos contra la diputada Cordero (IND-RN), comenzaron luego que dijera en un programa radial que la senadora Campillai (IND) “no es totalmente ciega”.

Frente a ello, Álvarez intervino para volver a preguntar. “¿Usted dice que sus palabras sobre la senadora Campillai es un diagnóstico médico?”.

“Sí señora, exactamente. Y en lugar de estarme agrediendo…”, comenzó Cordero, mientras Álvarez intentaba ahondar en sus palabras.

“¿Y con qué objetivo lo dijo?”, cuestionó la periodista, lo que ofuscó a la psiquiatra.

“Déjeme hablar, déjeme hablar porque usted habla toda la mañana, tiene acorralado al pobre Julio (César Rodríguez), así que déjeme hablar”, sentenció muy enojada.

En ese momento debió intervenir Rodríguez, quien también trabajó en televisión con la diputada. “Doctora, tranquila”, le pidió.

“No me digas que me calme, porque si me invitaron para escucharlo a ustedes, para eso mejor prendo mi tele”, atacó indignada.

“Yo estoy tranquila, subí la voz para parar el carro, para no estar con tanta diferencia”, cerró.

“¿Quién es usted, señora Monserrat?”

La conversación se extendió por varios minutos donde Cordero volvió a enfrentarse a Monserrat Álvarez. “Lo que pasa diputada es que usted puso en duda la condición de discapacidad (de Fabiola Campillai). Por eso se lo pregunto”, explicó la comunicadora.

“Yo no he puesto… eso lo está diciendo usted. Escuche una cosa, una cosa es la impresión que tenga una periodista como usted, y otra la cosa es la opinión de una persona con formación médica, y yo tengo una muy buena, porque tengo un tremendo ojo clínico”, sentenció la psiquiatra.

“Si usted quiere hacerle un diagnóstico médico a Fabiola Campillai, no puede hacerlo a través de los medios de comunicación”, sentenció una enojada Álvarez, agregando que si fue así, “tampoco está en lo correcto éticamente”. “Además, recibió la condena de todos los sectores”, añadió.

“De todos los sectores con los que hablan ustedes”, dijo la diputada, afirmando ser una persona solidaria y altruista que ayuda a la gente.

“Entonces, como persona solidaria y altruista, ¿usted reconoce que sus palabras hirieron a otro ser humano?”, apuntó Monserrat.

“No. Yo no he hablado con ella, no me ha dicho, ‘usted me hirió, doctora’. Usted está intermediando y está siendo arbitraria al decir que la señora está herida”, dijo Cordera.

“¿Quién es usted, señora Monserrat? ¿Estudio ética en la Universidad Complutense de Madrid?”, atacó la diputada nuevamente, a lo que Álvarez respondió que sí había estudiado ética en la Universidad Católica.

La discusión derivó luego en una reflexión sobre la empatía, donde nuevamente Cordero sacó el tema de sus años atendiendo pacientes en un hospital psiquiatrico.

“Ustedes quieren escuchar, lo que ustedes quieren escuchar y yo no lo voy a decir”, cerró antes de cortar la comunicacion.