La personalidad de internet, Ignacia Antonia, participó como reportera del backstage del Festival de Viña y aunque todo iba viento en popa, fue durante la noche del jueves que se llenó de críticas por un corto e innecesario despacho. Ahora, la influencer salió a aclarar las razones detrás de este.

Fue durante la penúltima jornada del certamen, cuando el cantante urbano Polimá WestCoast se subió al escenario para debutar en La Quinta, que la TikToker se conectó en un corto despacho con los animadores del ‘social room’ desde el camarín del artista.

“Y aquí, desde el camarín del Poli les cuento que él ya se encuentra en el escenario”, dijo haciendo un gesto con los hombros para luego cerrar su intervención.

“Ojalá me pagaran por decir tres palabras”; “Ene periodistas egresados con mejores facultades, esperando una oportunidad y ¡mandan a esta niña!”; “Desde el camarín les cuento que ya no está en el camarín”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Ahora Ignacia Antonia usó su cuenta de TikTok para explicar en el trend “momentos que me mantienen humilde” qué ocurrió realmente.

Tras adjuntar la captura del momento mientras se aguantaba la risa explicó: “Cabe recalcar que no es que yo quisiera decir eso. Por el audiófono que yo traía acá, me dijeron: ‘repite esto’, y como 50 veces me dijeron: ‘tienes que decir esto, solo esto’ así qué bueno”, dijo levantando su pulgar.

Luego de nombrar otros “momentos que la mantienen humilde” Ignacia Antonia cerró diciendo: “Ya no me dejen hacer cosas estúpidas, por favor, ya no quiero tener más momentos humildes”.