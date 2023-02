Este nuevo personaje es interpretado por Matteo Malatrassi Silva de sólo 12 años. Pese a su corta edad, desde hace cuatro años que ha venido trabajando en producciones similares, como Pobre Novio e Hijos del Desierto. Eso sí, este es su primer papel recurrente en una ficción.

“La semana pasada terminamos de grabar y estoy muy ansioso de poder ver mi trabajo en la teleserie“, comenzó señalando en conversación con el sitio de espectáculos Página 7.

Según explicó el joven intérprete, Tomás “es un niño carismático, inocente, con energía, que viene a ser una nueva luz en esta última etapa de La Ley de Baltazar“.

Uno de los detalles llamativos de su participación en la teleserie es que debió cortarse su largo cabello con el que pudimos verlo en la película SOS Mamis.

“Fue un sacrificio que decidí tomar en beneficio del personaje. Sé que el pelo crece, así que no me preocupó mucho no tenerlo largo por unos cuantos meses, a pesar de que me gusta mucho así”, aseguró.

Padres orgullosos

Por su parte, los padres de Matteo se mostraron sumamente orgullosos por este nuevo papel de su hijo.

“Yo quiero apoyarlo en todo, y me doy todo el tiempo de explicarle este mundo, para que maneje conceptos de cómo crear un personaje, cómo armarlo y darle matices. Cómo hacer esto lo más real posible”, contó Anna Silva, madre de Matteo, al citado medio.

Su padre, en tanto, aseveró que desde pequeño se percataron que era un niño especial.

“Yo soy partidario de creer que es toda una generación muy inteligente. Los niños de hoy en día tienen una convicción tremenda y él a sus 12 años sabe perfecto lo que quiere hacer”, mencionó José.