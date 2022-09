Este domingo Marlén Olivari habló con Martín Cárcamo en el programa De Tú a Tú, donde conversó de diferentes momentos de su vida, hablando, por ejemplo, de su relación con Luciano Marocchino y su vida en el mundo de la televisión.

La pareja, que lleva más de 10 años de relación, conversó con el animador del espacio sobre cómo se conocieron en Punta del Este, su diferencia de edad y más.

Fue así que, entre la charla, Cárcamo consultó respecto a un posible matrimonio. Sin embargo, más allá de tener una respuesta, tanto Marocchino como Olivari se quedaron en silencio.

De acuerdo al empresario italiano, “para mí el matrimonio apaga la relación. Es una idea mía, a lo mejor estoy equivocado”, en referencia a su experiencia con su primera esposa.

Asimismo, Olivari aseguró que la idea de casarse “no la veo como algo tan necesario. La verdad es que no, no creo que sea fundamental para seguir viviendo juntos”.

“Une mucho más un hijo que un matrimonio”, afirmó Marocchino, a lo que la exMorandé Con Compañía coincidió.

“La decisión más importante es cuando uno tiene un hijo, más que casarse o no casarse”, apuntó, dando por cerrado el tema.

La historia de amor entre Marlén Olivari y Luciano Marocchino

Asimismo, la show-woman recordó cómo conoció a su actual pareja, apuntando que lo primero que hizo fue bromear con él respecto a la fotografía que impactó a Chile y Argentina al ver al empresario con Cecilia Bolocco tomando sol desnudos.

“Le dije: ‘¿Tú eres el Marocchino? Es que sin ropa no te reconocí’“, comentó, sacando risas a Cárcamo. “El paparazzeo en Miami había sido hace poco, y yo lo había visto en una revista”, explicó entre risas.

“A mí me impactó su simpatía, su alegría. Además, una mujer que te hace tallas y toma la iniciativa, es algo raro. No es cualquier mujer. Empezamos a jugar por el sentido del humor”, dijo por su parte Marocchino.

Sin embargo, tras diferentes encuentros, fue la misma Olivari quien impulsó a formalizar su relación.

“Él quería seguir saliendo a comer y le dije: ‘Ya me han visto mucho contigo, no me gusta esta cuestión de que la Marlen tiene un pinche, y seguimos saliendo en las revistas y eso. Entonces mínimo pídeme pololeo si quieres seguir saliendo’”, comentó.

Actualmente la pareja llevan 14 años juntos y comparten un hijo de 11 años.