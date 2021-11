Casi a regañadientes y fiel a su personaje, Rata tuvo que reconocer la derrota en la gran final de la primera temporada de ¿Quién Es La Máscara?

Y es que el trono acabó en manos de la aún misteriosa Muñeca, quien la noche de este lunes revelará su identidad.

“Estoy arrepentido”, dijo Rata en su despedida sobre la experiencia en el programa. “Perdí caleta de tiempo. Tanto nadar para morir en la orilla”, añadió aún dentro de su personaje.

Tras esto, los investigadores nombraron a sus posibles candidatos sobre quien estaba dentro del disfraz. Millaray Viera, tal como mantuvo desde su inicio, apostó por su compañero Jean Philippe Cretton, al igual que el actor Cristián Riquelme.

De igual forma, Cristián Sánchez mantuvo sus fichas por Eduardo “Lalo” Ibeas, vocalista de Chancho En Piedra; mientras que Macarena Pizarro apuntó al humorista Kurt Carrera.

Además de no querer ceder su derrota, el corpóreo evitó a toda costa ser desenmascarado, pero los esfuerzos fueron en vano y se reveló al animador Jean Philippe Cretton, dando el acierto de Viera y Riquelme.

“No te voy a decir que estoy contento”, comenzó diciendo Cretton. “La verdad, tenía muchas de ganar. Muchas. Pese a lo que se pueda pensar, para mí este proyecto fue una bisagra en puntos de vista de mi carrera. No lo miré como un programa más”, partió diciendo.

“Siempre he querido actuar o hacer doblajes de voz y era algo que a mí me llamaba la atención desde siempre”, añadió.

“Estaba con inseguridades sobre si lo haré bien o no y hacerlo tras una rata para mí fue un ejercicio artístico y psicológico de sacar una personalidad que no tiene nada que ver con la mía, como un alterego”, explicó.

Quien animó junto a Cretton en el programa Yo Soy, Millaray Viera, se mostró orgullosa del logro de su compañero, llenándolo de elogios.

“Quedé peinada para atrás con tu talento. Ya lo venía cachando de a poquito, pero tenía mis dudas”, comenzó la animadora.

“Sé que es un hombre versátil, sé que es un imitador (…) pero no le cachaba este nivel de talento actoral. Es impresionante el trabajo que hiciste”, agregó.

“Hoy, cuando estuve segura de que eras tú, me dediqué a observarte y me preguntaba ‘¿Cómo? si yo lo conozco tanto y no está ahí"”, dijo, deseándole poder explayar ese lado actoral.

“Yo pensé a mitad del programa que era Jean Phillip”, dijo por su lado Pizarro. “Y te hice un par de preguntas y tú ¡Me mentiste!”, dijo riendo.

“Estoy sorprendida. De verdad eres un tremendo actor”, cerró la periodista.

En eso, Julián Elfenbein añadió un nuevo dato sobre el personaje “Este caballero lo hizo tan bien que a veces subía historias falseando que estaba en el sur y estaba acá, en el escenario”, acusó.

“Claro, también tenía historias tipo ‘Aquí grabando PH’ y en realidad estaba atrás escondido”, comentó el novio de Pamela Díaz.

Este lunes se espera que inicie la segunda temporada de ¿Quién es La Máscara?.