En el marco de la primera versión televisada de los Giga Awards, Julio César Rodríguez fue galardonado en una de las categorías más importantes del evento.

Anoche, el conductor de “Contigo en la Mañana” se alzó como ganador en el apartado “Súper Influencer del Año”, en un evento que fue transmitido por Canal 13.

“Gracias por este premio. Gracias a toda la gente que hizo posible que yo estuviera acá con su voto popular”, señaló el periodista en su discurso de agradecimiento.

Acto seguido, tuvo palabras para su webshow “La Junta”: “Sé que sin ese programa a lo mejor yo no hubiese estado acá”.

“Hacemos un programa maravilloso para visibilizar la realidad escondida de nuestro país, de muchos músicos que nunca tuvieron la oportunidad de tener una pantalla o un programa donde contar sus vidas, sus historias que están bajo la alfombra. Chicos que salen de barrios complejos, difíciles, así que para todos ellos… Este premio”, dijo, emocionado.

“También agradecerle a mi equipo de ‘La Junta’ y a todos los equipos donde trabajo: los programas que hago en Chilevisión, el matinal y el late. Y al equipo en el que trabajo hace 15 años en la Radio Bío Bío, del Podría ser Peor. Un abrazo, no los quiero olvidar”, señaló.

Ya al final de su intervención, Rodríguez recordó a sus hijos, quienes lo introdujeron en las redes sociales.

“Ellos me enseñaron a subir una foto, me enseñaron a hacer un TikTok, o un reel. Escribían por mí porque yo no sabía ni entendía nada, no podía subir una foto a Instagram. Y Chelipe Cárdenas, que hace el backstage, que me hizo mi cuenta de Instagram. Para ti, Chelipín”.