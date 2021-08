Un poco de contexto: “Encontrémonos en Mundomágico” fue un programa infantil emitido primero en UCV-TV y luego en La Red entre 1991 y 2001. Una de sus animadoras, Carol Kresse, se integró al proyecto en 1997, y junto a personajes como el perro Maxi, el Oso Willy y Leoncio, entre varios otros, con el correr de los años pasó a ser parte del inconsciente colectivo de los niños de aquella época.

A 26 años del debut del proyecto, la exconductora conversó con Página 7 sobre su vida alejada de la televisión y las labores que hoy la mantienen activa en redes sociales.

“Lo que guardo es puro cariño de una época que fue diferente, hoy es todo tan rápido y tecnológico. Era otro ritmo, una llegada diferente, y los niños tenían que esperar en el horario cuando salíamos”, recordó.

“Agradezco que hasta hoy la gente se acuerde de mí, imagínate 20 años desde que terminó el programa. Los niños de esa época que ahora son padres me dicen ‘por qué no hay un espacio así, qué pena’”, dijo.

Sobre las razones de su salida del programa infantil, Kresse aclaró: “Me quise ir por términos de contrato que no logramos acuerdo, llegó un momento de un agotamiento total, trabajábamos de lunes a viernes grabando el programa, mientras que el sábado y domingo estábamos en el parque, entonces no tenía vida más que Mundomágico, ya que la gente me iba a ver a mí y no podía faltar”.

“Me pasó la cuenta en términos emocionales y físicos, porque el cansancio era mucho y me perdía cosas familiares”, explicó.