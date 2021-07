Fue hace casi una semana que desde Mega confirmaron que el empresario Emeterio Ureta es la primera baja para el programa The Covers: tributo a las estrellas, que aún no ha sido estrenado. La actriz Javiera Contador, jurado de la producción, afirmó que “nunca lo tuvimos que evaluar”.

Tras la confirmación de la salida, desde el canal de Bethia señalaron en un comunicado que la decisión “se tomó en común acuerdo con la producción del programa (…) ya que (el participante) no pudo lograr el estándar necesario para desarrollar su imitación”.

Anunciaron, además, que “en su reemplazo llegará el actor nacional Otilio Casto, quien tomó la posta y asumió este nuevo desafío”.

En una conferencia de prensa, en la que participó la animadora del espacio Karla Constant y los jurados Beto Cuevas, Óscar Mediavilla y Javiera Contador, esta última entregó más detalles sobre lo ocurrido.

“Nosotros nunca vimos a Emeterio”, afirmó tras las consultas de la prensa.

“Fue una situación que se dio antes de partir el programa, por lo tanto de verdad que a nosotros no nos tocó. Después vimos la información, estas filtraciones y todo”, agregó.

“Nunca lo tuvimos que evaluar ni tuvimos la oportunidad de ver cómo cantaba”, insistió.

El espacio de televisión, tendrá una dinámica en que 48 concursantes en total, 8 por capítulo, deberán competir con covers de famosos cantantes en una etapa de casting, quedando sólo 4 -uno elegido por la totalidad del jurado y los otros tres, por cada uno de los jueces-.

De ellos, sólo dos pasarán a la segunda etapa del programa y los otros dos, resultarán eliminados. De esta forma, el programa finalizará con un gran ganador.

Ureta se había referido a su salida a través de un Live de Instagram, en que señaló que “no continué en el programa de Mega, que lo estábamos grabando en el Canal 13, curiosamente y que se llama The Covers (…) no resultó (…) renuncié tranquilo“.

“Los periodistas me han llamado. ‘¿Qué pasó?’, ‘¿hay problemas de plata?’, ‘¿te eliminaron?’, ‘¿cómo fue la historia?’ (me preguntan). No, fue una cosa muy simpática“, aclaró.

Entre los concursantes se encuentran, también, José Luis Repenning, Simón Oliveros, Betsy Camino, Carolina Soto, Gustavo Becerra, Solange Lackington, Mario Ortega y Pamela Leiva.

Días atrás, Mega liberó un segundo compacto de imágenes, con un pequeño adelanto de lo que será el programa. Puedes verlo a continuación: