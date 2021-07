¿Despertará? Esa es la pregunta que ronda entre los fanáticos de Edificio Corona (Mega), luego del violento accidente que sufrieron Macarena (Hitzka Nudelman) y Rubí (Vivianne Dietz) en Edificio Corona, y que dejó a esta última en coma. Este lunes, una fuerte escena levantó teorías sobre el personaje.

El personaje de Dietz se vio internado en un recinto asistencial conectada a máquinas, presumiblemente para ayudarle a respirar, mientras un enfermero revisaba sus reacciones.

La audiencia de la producción, creada por Daniella Castagno y Rodrigo Bastidas, sigue a la espera del desenlace del accidente de tránsito, que ha tenido en vela a Macarena, quien minutos antes del choque comenzó formalmente su relación con Rubí.

El accidente

Fue el 1 de julio, en medio del capítulo 100, que Rubí y Macarena escaparon luego que el padre de esta última, Sergio, cuestionó nuevamente la relación lésbica.

Fue en ese contexto que, tras arrendar un vehículo, ambas fueron víctimas de un accidente automovilístico tras salir a comprar pizza.

Luego del infortunio, Macarena llamó a Ágata (Paola Volpato), madre de Rubí, quien reaccionó estupefacta tras enterarse de lo ocurrido.

En el capítulo de este lunes, mientras Macarena está con su hermana, relata que le “duele la cabeza de tanto llorar (…) como que no lo puedo creer. Siento que todavía se puede abrir esa puerta y va a ser la Rubí y yo la voy a poder abrazar y darle un besito”.

“Yo no le debería haber dicho que sí. Le debería haber dicho que no cuando nos fuimos al Cajón. No debimos haber arrendado ese auto de mierda. Si la Rubí se muere, yo me quiero morir con ella”, añade.

El adelanto, más teorías

En el adelanto de la jornada muestran cómo Sergio, un religioso conservador, pide orar por la salud de Rubí mientras está toda la familia reunida.

Más tarde, Ágata recibe un llamado de la clínica y frente a la noticia que le entregan -que no se alcanza a oír-, sólo puede decir “la Rubí” con un emocionado tono, previo a ponerse a llorar.

Las escenas, que dejan en la incógnita cuál será el futuro del personaje, causaron una serie de reacciones de la fanaticada de Rubirena (como es conocida la relación, por Rubí y Macarena). Puedes ver algunas a continuación:

Pero la maca diciendo que si la rubi se muere ella se muere con ella, estoy destruida 💔 FUERZA MACA#EdificioCorona #rubirena pic.twitter.com/PwnsOSr53G — lauren🌈 (@Girlsblackpink9) July 13, 2021

Encuentro que Rubí deberia morir y la Maca, a lo Romeo y Julieta, asi Sergio queda pa la caga toda su vida!

FUERZA MACA#EdificioCorona pic.twitter.com/DwsDVYix4T — Pamela González (@PameOhlala) July 13, 2021

Todes nos queremos morir con ma maca si la rubi se va para el patio de los callados #EdificioCorona pic.twitter.com/llXvQ1cD6G — Anto🌹 (@anto_cyp) July 13, 2021

Por favor Mega, que Rubí despierte hoy. YA NO PUEDO MÁS. #Rubirena #EdificioCorona RUBI TE EXTRAÑAMOS pic.twitter.com/jSO26qfgag — M 🐋 (@Aksneskt) July 8, 2021

Recuerdan cuando la rubí le dijo a la Macá "si juntas somos invencibles" 🥺🥺💕

FUERZA MACA #Rubirena #EdificioCorona pic.twitter.com/hvmUubJtzX — Rocio✨||rubirena 🏳️‍🌈 (@Rubirenauwu) July 12, 2021