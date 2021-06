El comediante nacional Stefan Kramer (39) realizó una hilarante imitación del abogado, expanelista de televisión y convencional constituyente electo Daniel Stingo (55). “Nosotros ponemos las reglas, ustedes perdieron”, bromeó el humorista.

En un nuevo capítulo de Conociéndote, el triunfador de Viña del Mar presentó a este personaje luego de que, en las últimas semanas, hiciera lo suyo con otros conocidos rostros de la televisión y la política. Sergio ‘Checho’ Hirane, Daniel Jadue, Mónica González y Rodrigo Sepúlveda, entre ellos.

En la imitación, Kramer utiliza varios gestos y frases conocidas del expanelista de los matinales Mucho Gusto (Mega) y Buenos días a todos (TVN).

“Soy Daniel Stingo, represento al Distrito 8 (…) soy un poquito maniático, para dormir siesta uso pijama, por ejemplo”, comenzó diciendo en su locución.

Más tarde, mientras mostraba la Constitución, dijo que “está bien ponernos de acuerdo, pero ponernos de acuerdo en lo que nosotros queramos. Ok, vamos a conversar, sí, pero las reglas las ponemos nosotros. Nosotros ponemos las reglas, ustedes perdieron”.

El momento sería en referencia a sus declaraciones de mayo pasado en el programa de conversación política Estado Nacional (TVN), donde en una disputa con la también electa para la Convención Constitucional, Constanza Hube, le indicó que la derecha no ganó los votos necesarios para ser importante en el diálogo durante la redacción de la nueva carta magna.

“Los grandes acuerdos sí, pero los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros, los que no somos de derecha, para que quede clarito, y no empecemos a dar vueltas. Aquí no ganó la derecha. La derecha estaba por el rechazo y entonces, como la derecha estaba por el rechazo, ahora está en minoría”, dijo Stingo.

“Los que ganamos representamos a la gente, entonces conversar por supuesto, si quieren unirse a conversar de un solo sistema de salud público, si usted quiere un sistema privado de salud, va a perder (…) No pueden imponer nada al resto de los chilenos, porque ustedes perdieron, el 25 de octubre y ahora”, agregó.

Mira la imitación de Kramer a continuación: