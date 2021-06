La noche de este martes el imitador de Luis Miguel en Yo Soy apeló a su ingenio para sorprender al jurado, justo cuando la competencia define a sus semifinalistas.

Antes de interpretar el tema Te Necesito, el participante Ricky Santos le pidió a un miembro del equipo del programa que en medio de su presentación, irrumpiera en el escenario para que simulara arreglar un problema con su retorno.

“¿Se podrá hacer eso? Televisivamente sería bacán”, señaló el joven antes de realizar su performance.

De esta manera, en la mitad de su show, apareció una persona a toda velocidad para cambiar el dispositivo que usaba Ricky debido a una supuesta falla.

Fue así como el artista logró terminar su imitación sin mayores problemas, generando la sorpresa de los jueces, quienes no sabían que era algo planeado.

Una vez terminada la canción, el jurado, de manera unánime, felicitó al cantante por su presentación, haciendo notar el detalle en el supuesto “problema técnico”.

“No sé si esto estaba preparado o no, pero la actuación me parece soberbia, porque no te saliste del personaje ni perdiste la voz ni el ritmo”, señaló Antonio Vodanovic. “Si fuera un problema técnico, creo que la afinación la mantuviste. Hiciste una buena presentación. Me queda la duda de si hubo show o esto fue absolutamente natural”, añadió.

Por su parte, Javiera Parra lo calificó como un “actor en potencia”. “Te manejas demasiado bien, así que quiero felicitarte”, sostuvo.

“Tampoco sé si ocurrió un error o no, pero ya prefiero ni saber, porque si ocurrió, sorteaste increíblemente bien como un artista grande, y si fue actuación, eres un tremendo actor”, mencionó Myriam Hernández.

Finalmente, Cristián Riquelme aseguró que le gustó mucho el detalle. “Eso es actuación. No queremos saber si es verdad o no, porque funcionó como un error, pero no era error porque saliste jugando bien”, puntualizó.

Pese a que el artista no le aclaró a los jueces si había sido una emergencia real o no, admitió que ser actor era el sueño frustrado de toda su vida.