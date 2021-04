Hace algunas horas TVN confirmó el arribo de Mauricio Pinilla, quien realizará un programa de entretención junto a Karen Doggenweiler, el cual se emitirá durante las tardes de los días sábado.

De acuerdo a lo expuesto por TVN, se trata de una nueva franja de entretención y cultura llamada Zona de Encuentro, en la cual los animadores también realizarán entrevistas en terreno.

“Siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamente en el ámbito deportivo y cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión? Es como si me llamara Mourinho y me dijera ‘mañana vente a entrenar conmigo”, sostuvo el exfutbolista.

En sus redes sociales el exseleccionado nacional confirmó que el nuevo espacio se estrenará dentro de las próximas semanas.

“Estoy feliz y muy emocionado les cuento de este hermoso proyecto que estamos realizando junto a la gran Karen Doggenweiller con mucho cariño y dedicación, Zona de Encuentro por las pantallas de TVN. En los próximos días les contaremos más detalles. Gracias infinitas por todo el cariño”, indicó.