Tras años de gloria en la pantalla chilena, afirman que la animadora de Bienvenidos Tonka Tomicic vive complicados momentos con la audiencia. Según un reporte, dos han sido los sucesos televisivos que habrían provocado una disminución de la apreciación de la también modelo: una discusión con el senador José Miguel Insulza y el tenso momento tras sacar de pantalla a Hermógenes Pérez de Arce.

Según informó el Diario Financiero, la comunicadora de 44 años que fue por años un rostro fuerte de Televisión Nacional de Chile (TVN), era considerada una persona “cercana” e “independiente” por la audiencia, con bajos niveles de rechazo. Incluso fue animadora del Festival de Viña del Mar.

No obstante, tras el Estallido Social de octubre de 2019, las demandas de la gente y los cambios editoriales en los matinales, esta imagen fue cayendo según expertos que conversaron con el medio. Los programas matutinos, en medio de la crisis y la pandemia, han decidido llevar a periodistas de experiencia que lograron imponerse frente a animadores puramente de entretención.

Las polémicas y caída

El 28 de octubre de 2019, 10 días después de comenzadas las protestas y mientras hablaban de los sueldos de los parlamentarios, se enfrascó en una dura discusión con el senador Insulza. “Yo creo que les debería dar vergüenza… No sé si esa es la emoción”, dijo.

Tras eso, fue interrumpida por el parlamentario: “¿Por qué? Yo no le he preguntado cuánto gana usted, Tonka. Con respeto, con mucho respeto, francamente”, respondió.

“No estoy hablando de por qué podría darle vergüenza por lo que ganan, sino por lo que dejaron de hacer. Son servidores públicos”, lanzó nuevamente la animadora, para luego continuar con una discusión sobre consciencia social.

Un día después fue que la comunicadora le pidió al abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce que se retire del set del programa, luego de emitir comentarios contra los Derechos Humanos.

“En este momento (los Derechos Humanos) no son importantes. Lo importante es combatir la delincuencia que esta devastando el país”, dijo, añadiendo que “no es lo más importante, lo importante es reconstruir el país. Por qué cree que los barcos se van y la gente no quiere venir a Chile, este es un país devastado, no hay orden ni disciplina”.

“No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile (…)“yo quiero pedirle, si se puede retirar. Lo siento, pero no me parece lo que está haciendo”, emplazó Tomicic.

La situación produjo, más tarde, que Canal 13 se disculpara con el abogado en un comunicado público, en el que lamentaron “la forma en que se puso término a la intervención del señor Pérez de Arce en el programa, y le pide disculpas por el mal rato que esto le pudo haber ocasionado”.

Ambas situaciones, incluso, habrían provocado -según el citado medio- que la tienda de retail Paris, de la que era rostro hace amplio tiempo, decidiera disminuir sus apariciones y finalizara su contrato a fines de diciembre pasado.

Bienvenidos, en tanto, es animado actualmente por Sergio Lagos, Amaro Gómez-Pablos y Tomicic.