Para este 27 de abril está programado el estreno de la octava temporada de Acapulco Shore el docureality que reúne a polémicos integrantes en capítulos que son emitidos en MTV y en la plataforma de streaming Paramount+. En esta ocasión, la producción sumó a la influencer y actriz trans Jaylin Castellanos, quien reconoció que “ser la mujer que soy ahora me ha costado”.

En una conferencia de prensa virtual a la que asistió BioBioChile, la mujer con más de 115 mil seguidores en Instagram, red social en la que se hace llamar la Barbie mexicana, comentó su paso por el programa de televisión que ya fue grabado durante 25 días.

“En mi vida he tenido muchas experiencias y esta fue bastante increíble, convivir con más de 15 personas en una casa, te vuelves loca”, dijo.

“Jailyn es una persona muy sensible que a veces no lo demuestra. Ahora estoy sonriendo y hablando super bien, pero por dentro muedo estar muy mal (…) Me gusta llamar la atención, pero para llegar donde he llegado me ha costado bastante. No nací guapa, tuve que pasar por cirugías, psicólogos, tratamientos hormonales. Vivir la discriminación en la calle porque no me veía tan mujer y los hombres, ya saben, empiezan a hacer bullying”, agregó.

Confesó, además, que “son muchas cosas que una mujer trans enfrenta primeramente con tu familia, segundo que tu familia te vaya a aceptar y tercero salir a la calle vestida de mujer”.

“Muchos piensan que uno se pone una peluca, unas zapatillas, te maquillas, lencería y ya (…) No, ser la mujer que soy ahora me ha costado y voy por más”, cerró.

“Rompe récords” y nuevos integrantes

“El reality rompe récords de audiencia temporada tras temporada. En otras palabras, Acapulco Shore es un fenómeno. Es el reality show original más exitoso en la historia de MTV Latinoamérica, midiendo ratings y minutos consumidos”, dijo el Director Senior de Comunicaciones Corporativas en ViacomCBS Networks Americas, Guillermo Reyna.

La producción estrenó su primera temporada en septiembre de 2014 con 12 episodios. Desde entonces, año tras año, ha lanzado nuevas y exitosas ediciones.

Tiago Worcman, jefe de Marcas de Música y Entretenimiento en ViacomCBS Networks Americas., sostuvo que “la realidad es que los realityshows son los contenidos favoritos de millones de personas en Latinoamérica. Es un género que está muy fuerte en la TV abierta (…) creo que la fórmula es: tenemos un reality muy fuerte, verdadero, y eso hace que Acapulco Shore sea un éxito tremendo”.

Afirmaron, además, que las grabaciones fueron realizadas con un estricto protocolo en medio de la pandemia.

Tras la salida de los exparticipantes Mane, Jawy y Potro, la cantante Karime Pindter es ahora la única integrante original que ha estado durante las ocho ediciones.

Entre los participantes se encuentra, además, Eduardo “Chile” Miranda, Jibranne “Jey” Bazán, Fernanda Moreno, Isabel Castro, Aarón “El Capitán” Albores, Alba Zepeda, Beni Falcón, Eduardo “Eddie” Schobert, Jackie Ramirez y la chilena Ignacia “Nacha” Michelson.