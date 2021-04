Un tenso momento vivió esta mañana el periodista Simón Oliveros, quien se encontraba junto a su equipo despachando desde Avenida Vespucio en un control sanitario que realizaba Carabineros. El comunicador protagonizó una discusión con la policía, luego que le pidieran en reiteradas oportunidades que se retirara.

Según detallaba el programa matinal Mucho Gusto, a esa hora se registraba un taco de kilómetros en el lugar, debido a que las autoridades estaban revisando permisos de desplazamiento a los transeúntes.

En este contexto, Oliveros consultó a varias personas respecto a cuánto tiempo llevaban esperando en la zona. La mayoría sostuvo que habían estado detenidos por más de un hora en la avenida.

Luego de unos minutos, y tras observar que el reportero estaba encima de la pisadera de un camión entrevistando a un chofer, Carabineros le pidió que saliera, debido a que podía provocar un accidente. Sin embargo, el notero continuó despachando.

“Oficial, oficial, estamos haciendo nuestro trabajo igual que usted. No es necesario, no es necesario. (…) Tenemos un deber constitucional de informar. Ven para acá. Yo no me voy a mover de acá. Estoy acá haciendo mi trabajo”, indicó al aire.

Al terminar con el despacho, Oliveros sostuvo que gran parte del ‘taco’ se debía al punto de fiscalización que existía en el lugar, dejando entrever que las revisiones avanzaban con lentitud.

“Nos dicen que no hagamos taco. El taco no lo hacemos nosotros, pero bueno. Es parte de la labor que tiene que realizar Carabineros. No queremos polemizar con ellos, pero el taco no lo generamos nosotros”, expuso.

Hay que señalar que, según se observó en el despacho, el notero pudo haber sido atropellado por alguno de los vehículos que transitaban a esa hora, debido a la alta congestión.

Sin ir más lejos, en un momento la animadora Diana Bolocco indicó al aire: “Cuidado con la micro, Simón”.