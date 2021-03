La edición 63 de los Grammy comenzó a entregar los primeros premios durante la tarde de este domingo. Si bien esta parte del evento no fue televisada, sí se transmitió a través de YouTube por su cuenta oficial.

Uno de los premios más esperados era la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, donde estaba nominada la artista nacional Camila Gallardo, única representante de Chile en la competencia más importante de la industria musical.

Sin embargo, la cantante chilena no ganó dicha nominación, siendo derrotada por el argentino Fito Páez, recibiendo su quinto reconocimiento en esta categoría.

The Argentine icon @FitoPaezMusica takes home Best Latin Rock or Alternative Album at the 63rd #GRAMMYPremiere Ceremony https://t.co/zPlVha2Rwz

— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) March 14, 2021