Fue durante este fin de semana que comenzó a viralizarse una fotografía de Gala Caldirola y Luis Jiménez en una supuesta cita en un bar capitalino.

Sin embargo, solo horas después de que estallaran los rumores de romance, esto, pues el exfutbolista terminó su matrimonio de 18 años con María José López hace algunos meses, la española salió a aclarar el trasfondo de las fotos.

La modelo, que se encuentra de vacaciones en España, cargó un video en su cuenta de Instagram donde contó que se encontró con el exdeportista en el mencionado bar en medio de una salida con amigos y que, incluso, llegaron separados al lugar.

“En la foto se ve claramente que ni siquiera estoy sentada en la misma mesa“, comenzó explicando Gala sobre la foto con Luis Jiménez.

“Él estaba en el mismo lugar que estaba yo, coincidimos de casualidad, tenemos amigos en común (…) nos saludamos, no hay absolutamente nada más“, agregó.

Además de señalar que la situación fue sacada de contexto, Gala Caldirola zanjó la polémica, afirmando que ambos estaban en mesas separadas y con sus respectivos grupos de amigos.

“Sé quién es, (hay) buena onda. Hasta estuve en su boda. (Pero no hay) absolutamente nada más que eso. No pasó, no pasará, no va a pasar nunca“, dijo a modo de cierre, acallando los rumores.