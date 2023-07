La huelga emprendida por el Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG-AFTRA) y el de guionistas (WGA) tiene en Tom Cruise, Mark Ruffalo o Susan Sarandon a algunos de sus principales abanderados. Sin embargo, también hay otros que han compartido sus historias sobre el porqué apoyan la causa, como Mandy Moore.

La semana pasada la actriz se unió a las manifestaciones que se llevaron a cabo en las afueras de las oficinas de Disney en Burbank, California.

La estrella de This is Us reveló que pese a que su serie fue una de las más vistas más aplaudidas por la crítica y más vista en los streaming, lo que recibe por concepto de derecho residual es indignante.

“El tema de los derechos residuales es un gran problema”, indicó. “Los actores que trabajamos en programas que resultaron exitosos somos muy afortunados, pero los colegas que estuvieron en esta posición años atrás podían vivir de lo que se les pagaba por las reproducciones o, al menos, pagar con eso sus cuentas”, añadió Mandy Moore.

“Mi gerente comercial me informó que recibí pagos por uno y dos centavos (por concepto de derecho residual)”, reveló la actriz, que estuvo en las siete temporadas que duró la serie de NBC, que posteriormente fue adquirida por la plataforma Hulu, y que fue emitida en Chile, tanto en Netflix como en Star+.

Una situación similar a la de Mandy Moore, vive la actriz de Scandal Katie Lowes, quien recibe dos centavos por la emisión de la serie de ABC en Netflix.

“Si eres alguien que tuvo la suerte de haber trabajado hace 10, 15 o 20 años en una ficción que superó los 120 episodios, lo que ganabas por la retransmisión te ayudaba a sostenerte en años en los que te abocabas a proyectos más pequeños, o a trabajar en el teatro, o si quieres formar una familia y dedicarte por un tiempo a la crianza de tus hijos”, señaló Lowes.

“Y eso ya no es una realidad. Todo el modelo ha cambiado”, añadió.

Asimismo, Sean Gunn, conocido por Guardianes de la Galaxia, pero que comenzó su carrera en Gilmore Girls, también alzó la voz contra Netflix.

“Estuve en una serie de televisión llamada Gilmore Girls durante mucho tiempo, que ha supuesto beneficios masivos para Netflix. Ha sido una de sus series más populares durante mucho tiempo, más de una década. Se reproduce una y otra y otra vez, y yo no veo prácticamente nada de las ganancias que eso supone”, confesó.

En otro video, explicó que sus derechos residuales son pagados por Warner Brothers, que fue el estudio que hizo la serie, pero que Netflix no paga nada a los actores de las series que adquirieron de otros estudios.

“Netflix no paga derechos residuales a los actores. No comparten el éxito de una serie. Es verdad que ellos pagan una licencia a Warner Brothers y estos pagan los derechos residuales con el dinero de la licencia, lo que es un monto muy pequeño, especialmente para una serie ha estado fuera de pantalla por un largo tiempo”, explicó.

“Pero cuando la serie es un gran éxito y genera millones de dólares en ganancias para Netflix, estos no comparten nada de eso. En gran parte porque no hay transparencia en sus números, pero esto es en realidad sobre lo que es justo para todos y nos queremos asegurar que sea un trato justo para todos”, dijo.

A huelga

Según EFE, el pasado 13 de julio, la unión de intérpretes anunció que comenzaría una huelga después de no lograr un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) para la firma de un nuevo convenio colectivo, paralizando en su totalidad la industria del entretenimiento estadounidense.

La decisión llegó después de más de cuatro semanas de negociaciones lideradas por un equipo conformado por miembros de la unión, entre los que se encontraban su presidenta, Fran Drescher (“The Nanny”, 1993), y el actor Sean Astin (“The Lord of the Rings”, 2001).

El nuevo acuerdo que esperaban firmar, incluía, por ejemplo, temas como el uso de la inteligencia artificial (IA) sobre la propia imagen de los actores, además de los conocidos “derechos residuales” (“residuals”, en inglés).

¿Qué son los derechos residuales de los actores?

Estos son los pagos adicionales o compensación que reciben los artistas cada vez que un servicio de “streaming” compra los derechos de una producción a un nuevo mercado.

Sin embargo, de acuerdo a la mayoría de especialistas, esto es solo la punta del iceberg de un cambio en la industria del entretenimiento, que cada vez cuenta con más intermediarios y donde la facturación, en muchos casos, se ha reducido.

El borrador que AMPTP presentó al sindicato en las últimas semanas incluía una mejora del 58 % en el salario mínimo para actores protagonistas pero, como contrapartida, contemplaba la adquisición de los derechos de imagen de los figurantes, por lo que solo trabajarían durante un día de rodaje y luego podrían ser replicados por IA.

La presidenta de SAG-AFTRA trata de mantener el equilibrio para satisfacer las demandas de esos 160.000 intérpretes a los que representa, todos ellos con distintas pretensiones, ámbitos de especialidad e incluso ínfulas.