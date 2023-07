Un familiar de Hans Valdés, integrante de Gran Hermano que ya lleva un mes en el encierro, sufrió una violenta encerrona el pasado 13 de julio en la comuna de San Joaquín.

Según confirmó CHV Noticias, la víctima se trata del tío de Hans, Manuel Fuentes, quien recibió golpes en la cabeza y recibió amenazas de muerte.

En conversación con el medio, Fuentes relató que todo pasó cuando fue a comprar churrascos en compañía de su ex pareja, debido a que sus hijos no quisieron acompañarlo.

“Gracias a Dios no iban en el auto”, dijo, apuntando que, tras comprar la comida, su acompañante pidió ir a comprar una bebida. “Yo tenía los churrascos sobre mis piernas y, cuando los iba a dejar en el asiento, me empiezan a insultar y me abren el auto”, relató.

De acuerdo a Fuentes, los atacantes lo amenazaron con armas de fuego y acabaron apuntándole la cabeza. “Empezaron a gritar ‘pásalo o te vamos a matar’ (…) Y cuando logré sacarme el cinturón, uno me pegó en la cabeza con la pistola”, narró.

Pero quedarse con el vehículo no fue el único objetivo de los antisociales, ya que, pese a que lograron tenerlo, luego trataron de atropellar a su víctima, quien fue advertido a tiempo por parte de su acompañante.

Pese a no tener heridas de gravedad, Fuentes lamentó la pérdida de su vehículo, asegurando que es una de sus principales herramientas de trabajo como contador auditor.

“Ese vehículo lo uso para visitar a mis clientes, para ir a Constitución. Soy contador, entonces tengo clientes aquí en Santiago, en Constitución, en Los Vilos, San Javier. Me movilizaba bastante en él”, lamentó