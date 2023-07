Los participantes de Gran Hermano llevaron a cabo una nueva dinámica de confesiones más íntimas en el encierro. En este contexto, Lucas Crespo relató un duro hecho que está ligado a su adolescencia.

El tiktoker nacional, frente a sus compañeros, confesó que años atrás ayudó a una joven a abortar un bebé que sería de ambos. Los dos habían tenido una relación breve durante un verano.

“Yo a los 15 años, más o menos, tuve un amor de verano y embaracé a una chica. No sabía y cuando yo ya estaba en Santiago, me dijo por Facebook que estaba embarazada y quería abortar”, indicó entre lágrimas.

“Me hice el huevón (sic), porque a mí me tuvieron a los 17 años (su mamá tenía esa edad). Yo sé que se podía, y en vez de querer tenerla, yo la ayudé con el aborto”, agregó.

Lucas se quiebra en vivo al contar su historia. "En vacaciones tuve un amor de verano y embaracé a una cabra chica, teníamos los dos quince, dieciséis y me hice el weon, en vez de querer tenerla yo la ayudé con el aborto. Me sentí un hdp porque a mi me tuvieron a los diecisiete… pic.twitter.com/ynnNY9YmUm — Un follower mas (@soyunfollowmas) July 9, 2023

Confesión de Lucas Crespo

En este sentido, el joven de 23 años dejó entrever que ese episodio de su vida ha influido en cómo es actualmente su relación con las mujeres.

“Me sentí un hijo de puta (sic), todavía me siento así, porque a mí me tuvieron a los 17 años y me sacaron adelante perfecto, y yo me acobardé y la ayudé a abortar, que fue su decisión”, expresó.

““Y desde ahí, cada vez que me gusta alguien, me alejo, porque soy un hijo de puta (sic) y siempre he tratado como el culo a todas mis pololas, me autosaboteo”, agregó.

Tras eso volvió a referirse al episodio que vivió hace ocho años: “Sé que quizás no es mi culpa, porque era niño, pero quiero pedirle perdón a la gente con la que he estado, porque no se merecen estar conmigo”.