La actriz contó que tiene un gran complejo de fealdad y que no suele verse en televisión.

Mónica Carrasco es una de las actrices más queridas de Chile, y su rol de Silvita en Los Venegas sigue resonando en la memoria colectiva. Sin embargo, la intérprete también conoció la peor cara de la televisión.

Según reveló en el programa Te paso a buscar, de Canal 13, ella tiene un gran problema con su imagen. “Tengo un tremendo complejo de fealdad, así que no me veo (en televisión)”, reconoció la artista de más de 40 años de trayectoria.

Dentro de ese contexto es que reveló que tiene problemas de autoestima por un comentario de un director que la marcó para siempre. “Un director de televisión me dijo ‘yo no te contrato porque eres muy fea’”, recordó, asegurando que se trataba de un profesional extranjero que ya falleció.

Todo ocurrió tras participar en una exitosa teleserie. “Me llamó un día… y me citó en Chilefilms. Me dice: ‘fue muy bonito el trabajo que hicieron en esta teleserie, les fue muy bien, pero no tienes trabajo en la próxima teleserie"”, le dijo.

“‘¿Quieres saber por qué?’, me preguntó y yo le respondí que sí, que me gustaría saber. ‘Porque eres muy fea y yo con gente fea no trabajo’”, rememoró.

“Es una agresión, es violencia”, sentenció a décadas de ese episodio que le dejó una huella para siempre.

No obstante, Mónica Carrasco se enfocó en su trabajo en el teatro, pero su fama llegó a su mayor nivel cuando aceptó participar en Los Venegas, una de las series más populares e importantes en la historia de la pantalla chica chilena.