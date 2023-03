Este miércoles se llevó a cabo la audiencia final del juicio contra la influencer Naya Fácil, quien estaba imputada por el delito de ultraje de objetos y lugares de culto, ocurrido en una iglesia de Caldera durante 2019.

A través de sus historias de Instagram la joven indicó que el juez dictaminó su libertad, agregando que debía mantener una conducta intachable por, al menos, un año.

“Este pechito que está acá está en libertad. Miren, las saqué limpiecita, no hay multa, cero pesos, no hay disculpas públicas porque ya le he dado demasiado, no hay para qué más, ni nada”, expuso.

“Según el magistrado y la Iglesia, Dios me perdonó, no lo estoy diciendo en burla ni nada, eso me lo leyeron textual. Dijeron que ellos no me van a hacer nada porque yo merezco el perdón de Dios, y la Iglesia y no sé qué más. Así que estoy perdonada por Dios. Dios perdona todo y bueno, si yo hacía muchas cosas locas antes”, agregó.

Reacción de Naya Fácil

Tras eso ahondó en la medida que le impuso la justicia, la cual se mantendrá vigente hasta 2024.

“Solamente me tengo que mantener intachable durante un año, sino se me reabre la causa. De aquí al 2024 no me puedo meter en ningún lío”, aseveró.

Por último, Naya Fácil sostuvo que no tuvo oportunidad de zanjar el tema con la alcaldesa de Caldera, ya que sólo envió a su abogado hasta el lugar.

Hay que señalar que la muchacha, que tiene millones de seguidores en redes sociales, incluso estuvo con una orden de detención por no haberse presentado a una de las audiencias del caso, meses atrás.