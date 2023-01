La actriz chilena Mónica Godoy se refirió abiertamente a su ruptura con el intérprete Nicolás Saavedra, negando los rumores de enemistad entre ambos, planteando que pese al fin de su relación “aquí no se destruyó ninguna familia”.

En conversación con la revista Sarah, Godoy recordó el quiebre con Saavedra publicado en mayo de 2022, apuntando además que la ruptura ocurrió “muchos meses antes de que saliera a la luz”.

La intérprete comenzó negando las especulaciones que apuntaban a que incluso la actriz había decidido vivir en España junto a sus hijas, a lo que señaló que “aquí se toma por certera mucha información que no se tiene de primera fuente”.

“No me voy a ir a vivir a España, tengo una buena relación con ese país, me gusta mucho y estoy haciendo otro tipo de cosas que no tienen que ver con lo profesional, así que voy y vengo. Y mis hijas son muy chicas aún”, apuntó.

Al hablar de su separación, Godoy apuntó a que todo surgió en un programa de farándula. “De ahí los medios comenzaron a especular mucho; salió lo de España y fue una bola de nieve”.

Asimismo, aseguró que nunca antes habían considerado realizar un comunicado oficial, “pero en ese momento queríamos que las cosas se calmaran por nuestras hijas”.

Sin embargo, las especulaciones no acabaron, añadiendo que “entendemos la curiosidad y el interés”. “Tampoco somos de compartir algo y decir ‘ahora no queremos hablar"”, dijo.

“El otro día salió una noticia de que nos volvimos a encontrar y nosotros nunca nos hemos desencontrado: hablamos y compartimos cotidianamente. Yo sé que sería más sabroso que hubiera algo tremendo, pero no es así”, explicó.

Consultados por el shock que provocó su quiebre en el público y las redes sociales, Godoy aseguró entre risas que ella y Saavedra “éramos como la pareja que dura para siempre”.

“¡Hoy en día quién dura 22 años! Pero agradecemos profundamente el cariño y el respeto. Esto no es reciente, pasó muchos meses antes de que saliera a la luz”, aseveró.

De igual forma, afirmó que entiende que “en un momento donde las relaciones son tan desechables se produzca esta pena, pero nosotros y nuestras hijas estamos muy bien, todo está fluyendo de manera armónica (…) Aquí no se destruyó ninguna familia, simplemente cambió la forma de vivir, no es un tema”.