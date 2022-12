A través de Instagram, el transformista Sebastián Aguirre, conocido por ser el ganador del programa The Switch bajo su seudónimo Luz Violeta, denunció a su excompañero de programa Rodrigo Astudillo, conocido como Francisca del Solar, de haberlo agredido gravemente tanto a él como a su pareja.

Aguirre mostró parte de sus lesiones a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que había decidido tomar acciones legales contra Astudillo “ante los terribles hechos de violencia ocurridos posterior al show ‘Navidrag"”.

De acuerdo a su relato, tanto el intérpretede Luz Violeta como su pareja fueron atacados con una botella, mordiscos e incluso acusa que los intentó apuñalar “con un fierro que sacó de un lavamanos que destruyó en en baño del local”.

“Todos los antecedentes están en Fiscalía, Carabineros y con los abogados que siguen el caso”, escribió, señalando que “no descansaré hasta que se haga justicia, ya que además tiene causas pendientes por situaciones similares ocurridas en el pasado con otros afectados y que injustamente hasta ahora han quedado impunes”.

En conversación con Página 7, Aguirre indicó que todo ocurrió después del evento, cuando Astudillo exigió el pago inmediato por su participación en el evento. Así, debido al sistema de tickets que utilizan en el recinto, Luz Violeta destacó que aquel pago por las entradas podría tardar días.

“Yo a mis compañeras les pago de mi bolsillo al otro día o 2 después, para ver todo el tema de los costos”, explicó.

“Comenzó a exaltarse poco a poco”, relató, apuntando a que Astudillo habría reaccionado molesto por lo que Luz Violeta ofreció pagar con una transferencia, hecho al que se habría negado.

“Nunca había visto a una persona así. Su cara, sus ojos, estaba fuera de sí”, describió, asegurando que Astudillo habría roto una botella de vidrio y atacado al ganador de The Switch.

“Me cortó la cara, empecé a sangrar (…) Después le enterró esa misma botella a mi pareja (…) Tratamos de defendernos y correr para cualquier lado”, recordó. Tras ello, ambos habrían pedido ayuda a trabajadores del local, pero “nadie podía controlarlo. Los golpeó a todos”.

“Después me encontraron inconsciente en el baño. Me había pegado tan fuerte, que me caí y desplomé. En ese momento, yo escuchaba cómo agredía a mi pareja (…) Sentí un miedo tan grande, porque no iba a pegarnos, sino que a matarnos”, acusó.

Así, aun en el baño, Astudillo habría intentado apuñalarlos con parte de la cañería de un lavamanos. “Fue como una película de terror”, describió Aguirre.

El exparticipante de The Switch acusó también que Carabineros no llegó al lugar, por lo que Astudillo acabó siendo sacado del local gracias a la ayuda de Paz Ciudadana.

“Me cosieron la cara de urgencia en la clínica. Nos salió dos millones de pesos (…) Ha sido todo una pesadilla”, lamentó, apuntando a que tanto él como su pareja realizaron la denuncia correspondiente en Carabineros, y actualmente existe una orden de detención en contra del intérprete de Francisca del Solar.